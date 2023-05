Festival de Cannes: El debut de 'Indiana Jones' es uno de los momentos más esperados

Indiana Jones y Harrison Ford llegarán el jueves a Cannes para el estreno mundial de “Indiana Jones and the Dial of Destiny” en uno de los eventos más esperados del festival de la Riviera francesa.

Ford, de 80 años, quien ha dicho que "Dial of Destiny" será su última actuación como el personaje , también recibirá una Palma de Oro honorífica del Festival de Cine de Cannes. El año pasado, Cannes agasajó a “Top Gun Maverick” y Tom Cruise de manera similar.

No es la primera película de “Indiana Jones” que se estrena en Cannes. La cuarta entrega, “Indiana y el Reino de la Calavera de Cristal”, se lanzó en la edición 2008 del festival. Tanto los críticos como los fanáticos descartaron "Crystal Skull" como una secuela mal juzgada, aunque todavía ganó $ 790 millones en todo el mundo.

Esta vez, "Dial of Destiny" espera tener un impacto global similar, si no mayor, sin sus famosos cineastas. La nueva película, que Walt Disney Co. estrenará el 30 de junio en los EE. UU., es la primera película de "Indiana" que no está dirigida por Steven Spielberg o que cuenta con un crédito en la historia de George Lucas. En cambio, James Mangold ("Ford vs. Ferrari", "Logan") toma las riendas de una película coprotagonizada por Phoebe Waller-Bridge, Antonio Banderas y Mads Mikkelsen.