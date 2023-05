En medio del proceso legal que la involucra junto a su pareja, el abogado Emilio López, a quien un juez le dictó medida de coerción ayer, la comunicadora y empresaria Tamara Martínez clama por no perder a su hija.

Martínez se expresó desde tempranas horas de este miércoles en una publicación de Instagram donde hizo un llamando al Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) para que agilice la adopción de su hija, ya que la niña fue concebida por gestación subrogada y está reconocida por López y la mujer venezolana que se encargó de aportar su óvulo y su vientre, según Cesarina Piña, madre de la presentadora de televisión.

"Yo temo por mi hija, temo perderla, porque diga lo que sea quien sea, esa niña es mi hija, no estoy contenta con mi madre y el Ministerio Público nunca se ha acercado a mí, pero escuchen, oigan por amor a Dios, si me quitan a mi hija yo me muero, pido que no me juzguen, quiero ayuda, el caso de adopción de mi hija tiene más de 5 años en @conanirdo".

La conductora de "Los Dueños del Circo" señaló que esta cansada de hablar mentiras, pero lo ha tenido que hacer como una forma de continuar el proceso para obtener los derechos legales de su criatura, por los cuales ha luchado por 5 años y por los que ahora acude a las redes sociales para pedir ayuda públicamente.

"¿Cuánto más tengo que aguantar? ¿Cuántas más payasadas tengo que hacer? ¿A cuánto más me voy a someter? Yo soy la madre de esa niña digan lo que digan, yo pido ayuda, ayúdenme, es mi hija, no quiero seguir mintiendo, no quiero seguir pasando como loca, pero c*ño entiendan. Yo quiero a mi hija y quiero el derecho de tenerla para poder seguir avanzando y dejar de ser una payasa, una fantoche, si tu me entiendes porfa etiqueta a @conanirdo y pídanle que me ayuden, me la estoy jugando con esto pero es el último recurso que me queda, @cosnuri.rd por favor denme derechos sobre mi hija, ya esta bueno c*ño, 5 años, ya esta bueno".

A su salida del Tribunal, la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, aseguró ante la prensa que Martínez posee el síndrome de Estocolmo, una respuesta psicológica en el que la víctima desarrolla un vínculo positivo hacia a su agresor, por lo que se encuentra en total defensa del acusado.

“Es un caso en el que tenemos a la víctima totalmente en contra del Ministerio Público, donde está apoyando cien por ciento a su agresor y es entendible porque esto es parte del síndrome de Estocolmo, de la mujer maltratada”, expresó Ramos.