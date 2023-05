Aracely Arámbula: “Si yo salí del rey cucaracho, ustedes pueden salir de cualquier muchacho”

La actriz Aracely Arámbula recibió los aplausos del público en una conferencia del motivador Jorge Lozano, a la que asistió como público junto a su Michelle Vieth, al expresar que pudo librarse de una relación dañina, haciendo referencia a sus tres años de romance con Luis Miguel.

De la participación de la protagonista de la telenovela Abrázame muy fuerte en el evento titulado “Estado civil: Ingobernable”, se ha viralizado un video donde el charlista se acerca a Arámbula para saludarla y ésta se levanta de su asiento y motiva a todas las mujeres presentes con una divertida, pero polémica frase.

“Mamacitas, si yo salí del rey cucaracho (aplausos y risas), ustedes pueden salir de cualquier muchacho. ¡Estado civil: Ingobernable!”, dijo la artista de 48 años provocando las carcajadas de los asistentes.

Este comentario de “La Chule” sale a relucir en medio de otras declaraciones que ofreció a la prensa donde aseguró que no consideraba buen padre a su expareja, ya que se mantiene distante de sus hijos. Además de la demanda por manutención que tiene contra el cantante.

“Fíjate que no, no lo llamo el papá… Tiene mucho padre, con mi papá, con mi hermano, con mis sobrinos, mis hijos están felices, están en una familia muy unida, una familia muy divina, que la verdad tienen de más de regalos y de amor, sobre todo lo principal que es el cariño y el amor, que la verdad no extrañamos nada”, mencionó la actriz a la prensa.