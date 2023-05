Maluma cumple su sueño de tener un Ferrari F8 Spider

El artista colombiano Juan Luis Londoño Arias, mejor conocido como Maluma, se mostró emocionado a través de su cuenta de TikTok al recibir su Ferrari F8 Spider, convertible color morado, por lo que aseguró creer que los sueños se cumplen.

“Gracias Dios mío, a todo el equipo de Ferrari, es un sueño de verdad y a todos mis fanáticos, esto es por ustedes, los sueños se hacen realidad”, señaló el cantante en el video.

En la publicación donde se veía hasta con la piel erizada, el cantante también motivó a sus fanáticos a trabajar por lo que quieren.

“Que todas estas cosas materiales son importantes y son merecidas porque yo he trabajado mucho para lograrlas, pero lo más importante es que esta situación tiene que ser motivación para todo el que me ve, para todo el que me está viendo”, puntualizó.

Este no sería el primer Ferrari adquirido por el intérprete de “Sobrio”, ya que en 2020 también se regaló un Ferrari 488 GTB, en su versión negra.