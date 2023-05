Violencia de género en figuras dominicanas, entre sonido y realidad

Desde hace una década el mundo del entretenimiento local registra situaciones de violencia de género, en el que en muchos de los casos son reales y algunos inventados o difíciles de demostrar ante la justicia o la opinión pública. Esta semana el tema volvió al tapete por dos casos separados: Amelia Alcántara y Tamara.

La presentadora de radio y televisión Amelia Alcántara se refirió por primera vez al video que se volvió viral el pasado fin de semana en el que se veía a la también modelo durante un confuso enfrentamiento con su pareja en una discoteca y que los cibernautas señalaron como un episodio de violencia de género.

Aunque Amelia negó ser víctima de maltrato, la Fiscalía del Distrito Nacional asumió de oficio su caso y la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Género, ubicada en la Avenida Rómulo Betancourt, está haciendo la investigación de lugar.

La panelista de “Sin Filtro” no es la única que se ha visto envuelta en situaciones de esta naturaleza, ya que Linette del Rosario, Martha Heredia, Tueska, Tamara Martínez, La Perversa y Jennifer Fungenzi han denunciado supuestos maltratos de sus parejas, en determinados momentos.

Ayer, Tamara Martínez tomó a broma un tema tan serio para la sociedad dominicana. La sonidista mostró un golpe en uno de sus muslos, insinuando una situación de violencia de género, aunque luego pidió perdón a sus seguidores por “la manipulación” e instó a no creer todo lo que ven en redes sociales.

En su historial se registra que en febrero de 2020, ella acusó a su pareja, el abogado Emilio López, de haberla chantajeado y haber abusado de ella de manera física y psicológica y que estaba cansada de pedirle que se fuera de la casa, aunque un mes más tarde, ambos hicieron las paces.

López atribuyó la situación a “un nivel de estrés” que estaba viviendo su familia y “que no es realmente lo que nosotros vivimos, en nuestra familia nunca ha existido la violencia, ni física ni verbal, si hubo un estrés que no se manejó como adulto”.

En agosto de 2022, volvieron a ser noticia cuando decidieron terminar la relación, pero después se comentó de que estaban juntos, lo que no hace creíble sus versiones mediáticas.

LA PERVERSA

En mayo de 2021, Yomel El Meloso estuvo detenido por una semana en la cárcel del Palacio de Ciudad Nueva luego de que La Perversa asegurara que había sido agredida por el cantante urbano.

Aunque La Perversa habló meses antes de los maltratos a los que supuestamente era sometida por Yomel, no fue hasta que se volvió a referir sobre el tema y mostró un golpe en uno de sus ojos que las autoridades actuaron, pero la dembowsera se arrepintió y dijo que su acción había sido por “rabia y celos”.

TUESKA

Fue en el año 2019 que Tueska acusó a su exesposo, el empresario artístico Evelio Herrera, de supuestas agresiones psicológicas y manipulación, por lo que fue detenido por varios días en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva hasta que una jueza de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional dispuso la libertad pura y simple.

Tueska, quien a finales de 2018 también interpuso una demanda ante la justicia por incumplimiento de contrato, como su manejador artístico en ese entonces, contra Evelio, dijo en su cuenta de Instagram que era momento de parar esos abusos que “aunque no dejen marcas visibles, sí te dejan cicatrices emocionales, espirituales, te quebrantan, dañan la armonía familiar, relaciones personales, laborales, hieren profundamente”.

LINETTE DEL ROSARIO

En 2016, la expresentadora de televisión Linette del Rosario difundió a través de Facebook las imágenes de los golpes que supuestamente había sufrido a manos de su pareja en ese entonces, el músico Roy Tavaré.

“Me chocaste la cabeza en la pared y despertaste tu hermana, que bajó con un bate y me dijo que no me dejara pegar por ti. El día que mordí tu mano, me estabas ahorcando y tuve que morderte, para que no me sofocaras. Fuiste a 4 o 5 fiestas y tocaste con esa mano y nunca te quejaste hasta ahora, que te conviene”, decía un comunicado de Linette en esa red social.

Por su lado, Roy señaló a Linette como la agresiva de la relación y regresó a vivir a Estados Unidos, por lo que la Fiscalía del Distrito Nacional lo declaró prófugo, algo que también desmintió.

MARTHA HEREDIA

Martha Heredia acudió, a principios de 2013, ante la Fiscalía e interpuso una querella por maltrato físico contra su esposo Vakeró.

Específicamente, el 10 de enero de ese año, Martha explicó en Twitter que estaba cansada de “aguantar golpes y abusos” y dio por terminada su relación con el rapero.

“Mi relación con @vakerospm termino lo hago público, a seguidas continuó diciendo: Por maltrato físico emocional y abuso e infidelidad, y por en medio de un matrimonio embarazar otra mujer”, escribió Martha.

Días más tarde, las autoridades citaron a Vakeró, a quien posteriormente se le dictó tres meses de prisión preventiva como medida de coerción, de los cuales cumplió dos en la cárcel del nuevo modelo penitenciario de San Pedro de Macorís.

PAOLA CRISTAL

En 2012, la modelo y bailarina Paola Cristal se querelló contra Don Miguelo por agresión física y por haber difundido en redes sociales unas “imágenes íntimas” suyas.

Aunque Paola Cristal retiró la querella días después, el juez de Atención Permanente, José Alejandro Vargas, envió al artista al Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.

Tras un mes preso, Don Miguelo salió en libertad. El tribunal impuso una garantía económica de 100 mil pesos en efectivo, impedimento de salida y presentación periódica.