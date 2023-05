Ganadora de The Voice Dominicana invirtió alrededor de RD$500 mil para participar en el show

En una entrevista realizada por Elliott Martínez y Mariel Guerrero vía telefónica en el programa radial “Adana y Evo”, la ganadora de la segunda temporada del reality The Voice Dominicana, Adriana Green, sostuvo que invirtió alrededor de 500 mil pesos para poder participar en el show.

La ganadora, que también está dentro de las personas afectadas por la falta de pago de los organizadores del reality, dijo; “En principio nada me resultó sospechoso porque yo estaba enfocada en lo que tenía que hacer, en rendir en el escenario, en tener energía… No vi nada sospechoso mientras se celebraba el concurso, pero luego que gané sí fue muy sospechoso para mí que nadie se comunicó conmigo, nadie me dijo nada, ni esta boca es mía cuando yo gané, nada”, en alusión, a que hasta la fecha, aún no le han dado el premio en efectivo que le correspondía por haber ganado dicho concurso, monto que asciende al millón de pesos dominicanos.

Adriana sostuvo además que tras su triunfo en reality, varios medios le cerraron las puertas, entre ellos Bolivar Valera, quien le dijo que no podía estar en su programa porque iba como la ganadora de la segunda temporada de The Voice y que aunque ella lo entendió, estaba muy interesada en poder estar en su programa por la admiración que le tiene al comunicador.

La segunda temporada de The Voice Dominicana se realizó en el país en el año 2022 donde resultó ganadora Adriana Green y tuvo como presentadores a Luz García y Jhoel López.

Dentro de los premios que ofrece el concurso, se contempla un contrato con Universal Music, el cual sí se ha cumplido ya que no tiene que ver con la franquicia dominicana, por lo que en los próximos días, Adriana estará viajando a Colombia donde grabará su primer sencillo y videoclip, de la mano de dicha disquera.

Con relación al desmantelamiento de la oficina de The Voice, Adriana indicó que se rumora que la franquicia fue vendida a un comunicador para realizar The Voice Kids.

