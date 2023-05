Adriana Green dice que ejecutivo de The Voice Dominicana es un “mitómano, psicópata, narcisista”

La ganadora de la segunda temporada del concurso de canto The Voice Dominicana, Adriana Green, está cansada de esperar el premio monetario que le prometieron los ejecutivos de ese programa y por el que invirtió dinero y tiempo, según sus propias palabras.

Green le habló directa y especialmente a Ariel Nina, productor ejecutivo de la franquicia en el país, a través de sus redes sociales y en espacios radiales como “La Fórmula” y “Esto No Es Radio”, donde le exigió que aparezca y amenazó en hacer lo posible para que las autoridades no lo dejen salir de territorio dominicano tras su llegada de Nueva York, su lugar de residencia, “porque por deuda él va a caer preso”.

“Ciertamente, yo gané The Voice Dominicana y si Ariel Nina me está escuchando, o me va a escuchar, o alguien lo conoce y tiene contacto con él, dígale que dijo Adriana Green que con mi millón de pesos él no se va a quedar porque aunque yo tenga que invertir lo que me quede de vida, yo todos los días voy a salir a las redes sociales a decirle que me pague”, expresó la cantante.

A pesar de no haberse relacionado personalmente con Nina durante la competencia, ya que no lo conocía y también por la regla de que la producción y los participantes no deben tener vínculos, no más que las tres veces que lo llamó para darle seguimiento a su pago, Green lo percibió como un “mitómano, psicópata, narcisista” y advirtió: “Si ustedes en algún momento tienen contacto con él, tengan cuidado porque tiene un demonio que envuelve a la gente y hace cuentos y se inventa las cosas y se las cree él mismo”.

La cantante contó que tras ser proclamada como ganadora en la gala final, el 23 de octubre, nadie se le acercó y al irse a su casa y pasar 9 días sin recibir ninguna información, decidió llamar a la productora Angie Rodríguez, quien junto a los conductores Jhoel López y Luz García, los coaches Milly Quezada, Eddy Herrera y Alex Matos, técnicos, maquillistas y otros empleados, reclama el cumplimiento de su contrato.

Asimismo, Green aseguró que pasaba hasta 14 horas grabando los programas y que en la última etapa no recibían ni siquiera comida.