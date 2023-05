Shakira: “Ya no importa tanto si alguien te es fiel o no te es fiel”

Como parte de su discurso tras ser reconocida como Mujer del Año en la primera edición de Mujeres en la Música Latina de Billboard, Shakira envió un poderoso mensaje a las mujeres, por quienes, según sus palabras, “escribí lo que escribí, canté lo que canté, porque solo una mujer puede llegar a amar hasta desgarrarse”.

La cantante confesó que había dejado de quererse y se olvidó de sí misma por esperar el cariño y la atención de otro. “¿A qué mujer no le ha pasado que, por buscar la atención o el cariño del otro, se ha olvidado de sí misma?, a mí me ha pasado. Pero también llega un momento en la vida de toda mujer en la que ya uno no depende de alguien para llegar a quererse o aceptarse tal cual es”.

“Ya no importa tanto si alguien te es fiel o no te es fiel, lo que importa verdaderamente es que si sigues siéndote fiel a ti misma”, también dijo la colombiana sobre el escenario de la gala.

Estos últimos casi 12 meses, para Shakira no han sido los mejores, pues en junio de 2022 anunció su separación del futbolista retirado Gerard Piqué luego de más de 11 años de relación y dos hijos en común, y a partir de ese momento ha vivido un torrencial de emociones a nivel personal y profesional. Además de su proceso legal por supuesto fraude fiscal en Barcelona y su mudanza de esa ciudad española a Miami, Estados Unidos.

“Es un año en el que me he dado cuenta que las mujeres somos mucho más fuertes de lo que pensamos, somos más valientes de los que creemos, más independientes de lo que nos enseñaron”, continuó.

“A pesar de las dificultades que has enfrentado este año, sigues de pie, con tu amor sin límites, y resiliencia. Para mí mami tú has sido la mujer del año”, finalizó.

La lista de homenajeadas también incluyó a Ana Gabriel con el premio Leyenda Viviente, Emilia como Artista en Ascenso, Evaluna con el premio Tradición y Futuro; Goyo, quien recibió el premio Agente de Cambio, y Thalía fue honrada con el premio Poderosa Global.