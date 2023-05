El tecladista y pianista dominico-italiano Max Borghetti está logrando pasos agigantados dentro de la industria musical, ya que recientemente gracias a Hollywood Records / Universal Music recibió disco de oro por su participación como tecladista y pianista en el álbum ''La Última (BSO'', banda sonora de la serie con el mismo nombre producida por Disney Plus y protagonizada por Aitana Ocaña y Miguel Bernardeau estrenada el pasado mes de diciembre, según un comunicado enviado a este medio.

Disco de oro de Max Borghetti por serie de DisneyFoto: Fuente externa

El también compositor, Dj, productor y tecladista logró, en 2022, lanzar su álbum debut de estudio ''Aries'' distribuida por la compañía RedWine casa discográfica del cantautor venezolano Danny Ocean, producción que logró la posición 11 en Argentina y la 36 y 62 en Italia en iTunes y que actualmente lleva más de 2 millones de reproducciones acumuladas en Spotify.

Aries, álbum de Max BorghettiFoto: Fuente externa

Borghetti, quien padece una condición física especificada como espasmo cerebral, ha podido lanzar su propia música a través de disqueras como Armada Music (de Armin van Buuren), Parlophone, Sony Music, Spinnin’ Records, Universal Music y Warner Music.

Desde 2016, año en que lanzó al público su sencillo ''Cuando Me Ves'' vía Spinnin’ Records / Warner Music, Borghetti ha continuado trabajando y ha logrado estar en el score musical y bandas sonoras para series y películas en varias plataformas de streaming como: ''Luis Miguel: La Serie'' (Netflix/MGM), ''La Casa de Las Flores'', ''Selena: La Serie'', ''El Rey: Vicente Fernández'' (Netflix), la versión mexicana de ''La boda de mi mejor amigo'' (Sony Pictures), ''El secreto de Selena'' (Telemundo Internacional), ''Maradona: Sueño Bendito'', ''Tangos, Tequilas y Algunas Mentiras'' (Amazon Prime Video), para la serie también de Netflix ''Todo Va a Estar Bien'' Max compuso la canción ''Contigo a Ciegas'' canción que forma parte del primer episodio de esta serie de televisión creada por el actor de ''Star Wars: Anchor'', Diego Luna.

En 2017, Borghetti colaboró con el Dj, compositor y productor francés David Guetta y la súper estrella mundial Justin Bieber en un remix del éxito veraniego ‘’2U’’ bajo su alias FRNDS.

Otra de sus experiencias fue haber trabajado tras bastidores con artistas internacionales como Abraham Mateo, Aitana, Carlos Moore, CNCO, David Guetta, Feid, Justin Bieber, Marco Antonio Solís, Mijares, Mora, Yuridia…así como con Andrés Torres y Mauricio Rengifo (Cali & El Dandee) reconocidos por componer y producir canciones como ''Despacito'' de Luis Fonsi, Daddy Yankee y Justin Bieber, ''Mariposas'' de sangiovanni con Aitana o ''Traicionera'' del cantautor colombiano Sebastián Yatra con Cosculluela y Cali & El Dandee.

El italiano, nacido en tierras dominicanas en 1998, agradeció a todo el equipo de Hollywood Records, Universal Music Spain y al Grupo de producciones Ganga por la oportunidad.

''Después de años llegó esta distinción. Creo que es sólo el comienzo de una trayectoria que va a perdurar hasta el siglo de los siglos. Más que nada, este reconocimiento quiero dedicarlo a todas esas personas que al primer fallo en cualquier objetivo que tengan, no se detienen, mantienen la constancia, disciplina, dedicación, pasión y persistencia en cualquier objetivo que desarrollen. No bajen la cabeza, ¡nunca!. Si yo, una persona con discapacidad llegué a este punto, ¿por qué tú no?''.

Recientemente, también colaboró con el artista, compositor y productor español Abraham Mateo reconocido por sus canciones ''Háblame Bajito'' con Austin Mahone y 50-Cent, ''Loco Enamorado'' con Farruko y Christian Daniel o ''Se Acabó el Amor'' con Jennifer Lopez y Yandel , Borghetti trabajó junto al gaditano para el sencillo ''MANÍACA'' un homenaje al éxito mundial de los años 80’s ''Maniac'' (Flashdance) de Michael Sembello escribiendo las letras de la misma junto a Abraham Mateo y José Cano, este sencillo ya consta con más de un millón de reproducciones en TikTok aún sin haberse estrenado de manera oficial, teniendo su lanzamiento previsto para este verano, vía Sony Music Entertainment España, S.L.

Maximiliano tiene más de 10 años de experiencia en presentaciones en vivo a nivel internacional y ha compartido personalmente el escenario con algunos de los nombres más importantes de la industria, incluidos Martin Garrix, Diplo, Enrique Iglesias, Tiësto, Bad Bunny y David Guetta.