Silvio Mora promociona tema “Coquero qué tú vende” junto al urbano Benny Montero

El merenguero Silvio Mora, reconocido por la jocosidad que inyecta a sus temas, unió su gracia a la de Benny Montero, mejor conocido como “Caco Rosado”, un exponente de la nueva camada de urbanos que se está desarrollando en la República Dominicana.

“Coquero qué tú vende” se ha viralizado en las redes sociales, especialmente en TikTok, la más popular en la juventud, lo que mantiene “muy contento” a Silvio Mora.

Lo curioso de todo esto, es que ambos exponentes tardaron siete años en la composición de “Coquero qué tú vendes”, y que ahora se ha convertido en fenómeno musical.

“Duramos siete años, porque él (Montero) primero vino con la idea y yo al principio como que no hice mucho caso, después de dos años volvió y vino y me dijo: Silvio el tema (…) y después duraron cuatro años más hasta que él, recientemente hizo un concierto en Teatro Chao, me invitó, yo estaba cantando “El Pavo” y de repente me dice: Vamos a hacer el coquero; lo hicimos en tarima y el público enloqueció”, explicó Silvio Mora, en una nota de prensa donde también resaltó el talento y carisma de “Caco Rosado” en tarima.

De su lado, Benny Montero confesó que es fanático y admirador de Silvio Mora y que su sueño era grabar con el intérprete de “Carrito rojo de carrera”, “Llegó el pavo” y “El camarón”.

“Yo soy su fanático, para mí es un honor estar al lado de Silvio Mora, es mi mentor y me gustaría hacer un llamado para que muchos merengueros tomen su iniciativa, él (Silvio Mora) anda conmigo debajo de su brazo. Yo canto música urbana, pero puedo llegar a ser merenguero”, sostuvo “Caco Rosado”.

Silvio de gira

El merenguero, quien ahora está bajo el manejo de Ariel Ortiz, prepara sus maletas para emprender una gira, junto a su banda completa, por todo Estados Unidos, a partir del 19 de mayo, de la mano del empresario Irving Losada.

El tour iniciará en Florida, para continuar por Boston, Nueva York.