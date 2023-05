La acordeonista y cantante Fefita La Grande denunció este lunes que agentes policiales interrumpieron su presentación en el negocio Campo Verde de Mata de Jobo, Santiago Rodríguez, donde se encontraban empresarios, políticos y el alcalde de Sabaneta, Félix Alberto Marte Bueno.

Manuela Josefa Cabrera Taveras, nombre real de la merenguera, contó que los policías aparecieron en cuatro vehículos y dos motores con armas de fuego a las 12:35 de la madrugada, cuando apenas comenzaba su show, y solo le permitieron tocar tres canciones y leer “al vapor” un reconocimiento que le entregaron, lo que catalogó como una “bajeza” y que en “lo más grande que me ha pasado en 57 años de carrera”.

“Me siento impotente y lo único que hice fue llorar, mucho”, expresó Fefita en un video publicado en su cuenta de Instagram. “Yo, Fefita La Grande con 57 años de carrera ininterrumpida, a Dios las gracias, no uso vicio ninguno, No he tenido problemas con nadie y menos en mi pueblo que me vio nacer como que eso fue lo que me dolió como lo que me dolía y lo que me está doliendo”.

La ganadora del Gran Soberano 2016 dijo estar sorprendida por lo ocurrido, ya que siempre ha recibido cariño y respeto de todo el país al punto de llegar a ser reconocida por varios presidentes de la República y autoridades de todos los gobiernos de turno que la han ido a visitar a su residencia y poseer cientos de galardones, incluyendo la llave de la ciudad de Providence y el mayor premio del Soberano.

“Lo que me dolió es que yo he andado medio mundo, yo soy Fefita La Grande con un nombre y una fama mundial y en ninguna parte del mundo a mí se me ha hecho una cosa como esa, recibiendo todos estos premios, trofeos, cosas que a veces yo ni creo que me la merezco, pero República Dominicana me tiene a mí en un lugar que ya sí creo que me lo merezco para venir en mi propio pueblo. ¡Yo lloré, yo me sentí impotente!”, continuó.

Finalmente, Fefita aseguró que “fue a mí que se me hizo el daño”, por lo que exigió respeto. Además, señaló a la persona responsable del sabotaje como alguien “no grató en mi pueblo”.