El cantante Luisito Vargas: un colapso que lo llevó al hospital y eso lo salvó del cáncer

El 30 de enero de 2021 fue el día en el que el cuerpo de Luisito Vargas, el hijo del veterano bachatero Luis Vargas, conoció el bisturí y no fue para una cirugía estética, fue para salvarle la vida. No sólo porque los médicos lograron liberarle una obstrucción intestinal por la que fue llevado al hospital, sino porque allí se dieron cuenta que en realidad tenía otro problema mayor: un cáncer en su abdomen, lo que al joven artista le tomó de sorpresa.

Muchos recordarán que su padre acudió a los medios de comunicación para pedir una cadena de oración para su hijo que estaba debatiéndose entre la vida y la muerte.

"Gracias a esas oraciones quiero creer que hoy estoy aquí", dijo Luisito en un testimonio en su canal de Youtube.

La razón de su intervención fue una obstrucción intestinal. Su intestino se introdujo en el grueso, quedando atrapado, lo que sucede a personas envejecientes, pero en su edad, es algo tan inusual que ni los médicos tienen una explicación.

"Lo que ellos sí estaban claro es que la única solución era hacerme una operación" porque de lo contrario moriría, relató.

La intervención, durante plena pandemia, fue exitosa, pero ahí comenzó otra etapa de incertidumbre porque encontraron un cáncer en su abdomen.

"Me dicen que yo tengo un linfoma", lo que no entendió de inmediato, pero "al ver la reacción de Lady (su exesposa, que estaba presente y reaccionó llorando) me di cuenta que no me gané el premio de mejor paciente de la noche anterior", contó.

Cuando lo abrieron, por el abdomen, casualmente le encontraron el cáncer, el cual fue extirpado.

"Donde mismo me estaban abriendo (debido a la obstrucción intestinal) ahí mismo tenía el cáncer y por casualidad, causualidad, milagro, como usted le quiera llamar", los médicos lograron darse cuenta, explicó.

Según sus palabras, no fuma, no bebe, no consume drogas "y me pasó eso: si me cuerpo no le da la gana de agarrar mi intestino delgado y meterlo en el grueso y que se quede atrapado ahí, yo a estas alturas de juego no hubiese sabido que estaba enfermo de cáncer, de uno de los enemigos más temibles que tiene el ser humano, porque cáncer se lleva más de diez millones de personas al año".

Video ►"Hoy les voy a contar que pasó con mi salud"



El joven cantante se declaró libre del mal: "Yo soy uno de esos que le patió el trasero al cáncer".

Del proceso de quimioterapia, lo calificó como "tedioso, incómodo, cansón, triste, nubloso, fue una de las peores experiencias de mi vida, de las experiencias más desagradables que he vivido jamás y por la cual no quiero volver a pasar".

"Yo realmente luego de eso he decidido optar por la medicina natural", comentó el artista nacido en Dajabón el 5 de noviembre de 1987.

En su relato dijo que luego de enfrentar el cáncer sufrió otras decepciones personales, pero aun así su decisión es "plantarle cara a la vida, entender que a veces no es por qué, sino para qué, para que deje de ser un cobarde, quizás, para que dejes de procastinar, para que te respetes, para que te ames a ti mismo".

Luis Vargas junto a su hijo Luisito. El joven fue intervenido quirúrgicamente en 2021 en un hospital y se salvó de la muerte.Archivo LD

DE SU VIDA

Luis Miguel Valdez Pérez, su nombre real, es el primer hijo de Luis Vargas y Mireya Perez De La Cruz.

Sus padres se separaron cuando Luis apenas era un bebé y se crió con su madre hasta cumplir los 11 años de edad. Después de los 11 años, su padre se hizo cargo de él.

Desde niño quiso seguir los pasos de sus padres (Mireya Perez es una locutora radial y su padre Luis Vargas popular bachatero).

"Crecí en el ambiente del arte y así fui aprendiendo poco a poco todo lo que hoy ya conozco, empezando a la edad de los doce años” dijo en una entrevista.

Luisito comenzó so carrera como compositor a los 13 años y a los 14 su padre había interpretado una de sus letras, como él dice “conocí una hermosa mujer de madera de nombre (guitarra) y me enamore”.

Al ver el interés que Luisito tenía en la música, sus padres lo mandaron a la escuela de arte ICA, donde aprendió sorfeo, guitarra clásica y coro.

Luego fue a Drums, donde perteneció un buen tiempo tocando piano. Después inició su carrera como cantautor, pero en el género de rap, reguetón y hip-hop, haciendo sus propias producciones.

Más adelante, su padre tomo la decisión de integrar a Luisito a su banda, en la cual se desarrolló como cantante.