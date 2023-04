El cantautor Christian Nodal estrena "Quédate", que asegura es una de sus canciones de más amor y desamor en toda su carrera.

El tema fue compuesto por el mismo Nodal y habla sobre cómo un gran amor puede sacar la peor versión de cada uno cuando se termina con dolor.

“Todos alguna vez en la vida vivimos una historia que nos ha hecho caer hasta lo más bajo por la persona que creíamos amar y que nos amaba. Este tema está inspirado en la historia de miles de mis fans que en cada concierto me recuerdan que el amor está vivo, aun cuando está muriendo y que, aunque nos saque la peor versión, jamás debemos dejar de ser caballeros”, dijo Christian Nodal sobre ‘Quédate’.

La canción bajo el sello de JG Music y Sony Music se estrena en todas las plataformas, junto con el video que fue grabado en la ciudad de Miami, Florida, bajo la dirección de Fernando Lugo.

“Yo no necesitaba odio, solo te pedía amor, yo ya no se que soy pues lloro, y los hombres no lloran, no”, dice parte de la letra de un tema que promete ser el hit del verano 2023.

El cantante de regional mexicano sigue recorriendo el mundo con su gira ‘Foraji2 Tour’, presentándose este próximo 20 de mayo, por primera vez con un SOLD OUT en el famoso WiZink Center de Madrid, España.

Asimismo, en febrero, Nodal se convirtió en el artista mexicano con más oyentes mensuales a nivel global en la plataforma Spotify (superando los 20 millones),

Nacido en Caborca, Sonora, México, Nodal fusiona los sonidos clásicos de la música mariachi con el acordeón para crear el ‘mariacheño’, un término que él mismo acuñó.

Actualmente, es el exponente de ese género musical más exitoso, ganador de 5 Latin GRAMMY, 7 Latin Billboard, 11 Latin AMA Awards, 8 Premios Juventud, un reconocimiento a su ‘Extraordinaria Evolución’ por los Latin AMA Awards, 2 Premio Lo Nuestro, y 2 premios Tu Música Urbana, Christian es seguido por un promedio de 9,200 millones en Instagram, 9,400 millones en Facebook, 600 mil en Twitter; tiene 10 millones de suscriptores en YouTube, con más de 3.9 billones de vistas, y 20,100 millones de escuchada en Spotify.