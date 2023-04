Melymel aclara que no le “vendió” su voz a Yailin la más Viral

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

A raíz de las insinuaciones de algunos fanáticos y panelistas de radio sobre que la voz de Yailin la más viral en su última canción, “Tú y yo” en colaboración con Shadow Blow, es la misma que la de Melymel, “La Mamá del Rap” salió en defensa de la esposa de Anuel AA y desmintió que esa sea su voz.

Melymel explicó que su voz es nasal y no dulce, totalmente diferente a la de Yailin y parecida a la de Shakira, Eros Ramazzotti y Nelly Furtado, y que ha aprendido a mejorar con la ayuda de prácticas, avance que mostró con un video casero donde canta su tema “Pushing Me Away” y que además comparó con la evolución que tuvo Rosalía en su registro vocal a lo largo de su carrera.

“Espero que con esto dejen de decir que le 'vendí mi voz' a otra artista”, escribió Melymel en la publicación.

Asimismo, la veterana rapera aseguró que en canciones anteriores de Yailin como “Si tú me busca”, no compararon su voz y que no es lo mismo “saber cantar” que “tener buen metal (timbre) de voz”.

“Es difícil ser objetivos. Siempre me han tildado de ser real hasta que les toca aceptar realidades. Nunca me han visto vendiendo perro por oveja ni por sonido ni por dinero, mucho menos por artista local cuando le trabajo a internacionales que me suman más. Dejen de decir 'es Melymel'”, puntualizó.

Además de que Melymel ha dicho que Yailin tiene “el mejor metal de voz de las urbanas” y que si la educa, su competencia en el movimiento será limitada.