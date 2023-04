Violaciones sexuales: un mal del que no escapan cantantes y figuras del entretenimiento

Santo Domingo, RD

“Ese es el hombre que me violó”, fue la frase demoledora con la que el cantante puertorriqueño Roy Rosselló destapó un triste pasado como parte del grupo Menudo, un caso que recuerda a otros tantos de violación o abusos sexuales sufridos por famosos del mundo del entretenimiento durante la niñez o adolescencia.

Gloria Estefan, Lady Gaga, Madonna Chiquis Rivera, Noelia, Frida Sofía, Oprah Winfrey, Demi Moore, Demi Lovato, Yuri, Astrid Rivera, Carlos Santana, Sasha Sokol y Kiara Romero son algunas de las cantantes, comunicadoras, actrices e “influencers” que han tenido la valentía de hablar sobre este tipo de agresiones con el fin de ayudar a otras víctimas.

Roy Rosselló, que perteneció al famoso grupo Menudo de 1983 a 1986, afirma en el adelanto de una nueva docuserie que fue violado por el exempresario discográfico José Menéndez, cuyos hijos cumplen cadena perpetua por su asesinato y el de su esposa Kitty en EE.UU.

“Ese es el hombre que me violó”, dice Rosselló en inglés, señalando una foto de Menéndez, en una explosiva declaración incluida en el adelanto de la docuserie de tres partes “Menendez + Menudo: Boys Betrayed” que se presentó el programa estadounidense "Today"(NBC) y que se estrenará en 2 de mayo en Peacock.

Los hermanos Erik y Lyle Menéndez dispararon a sus padres más de una docena de balas con una escopeta en su mansión en Beverly Hills (California, EE.UU.) en 1989 y dijeron durante el juicio, en la década de 1990, que estaban cansados de los abusos sexuales de su padre, y que su madre prefería ignorar.

El asesinato del entonces empresario de la discográfica "RCA Victor" y de la exreina de belleza atrajo la atención internacional, que siguió el desenlace del caso en 1996 cuando los hermanos fueron condenados por un jurado a cadena perpetua sin derecho a libertad condicional por las muertes.

Rosselló dice que tenía 14 años cuando Menéndez presuntamente lo violó en el hogar familiar, y durante la presentación que hizo hoy se escucha también al cantante y actor diciendo: "Sé lo que me hizo en su casa".

Astrid Rivera. El caso Roselló recuerda a otros que han afectado a figuras conocidas. En mayo de 2022,, la presentadora de “Despierta América”, Astrid Rivera, reveló durante una transmisión en vivo del programa de la cadena Univisión, que fue abusada a los siete años por un tío de su mamá.

“Una de las cosas más importantes en casos como éste es que si tu hija te dice una cosa como ésta tú siempre le creas porque cuando yo tenía 7 años yo pasé por una situación similar con un tío de mi mamá y, aunque ella me creyó, ella no pudo hacer nada por no romper una familia”, dijo Rivera.

Luego agregó: “Yo lamentablemente tengo 38 años pero viví 37 –hasta el año pasado– esperando un perdón de mi mamá que sí llegó y llegó a tiempo, pero viví 37 años de mi vida culpándome por algo que yo no tenía que culparme, por algo que yo no tenía que vivir”.

Kiara Romero. En República Dominicana, en 2018, la presentadora de televisión dominicana Kiara Romero reveló que fue abusada sexualmente por su padrastro durante su infancia.

“Yo cometí el error de callar y nunca decírselo a mi familia por miedo, por vergüenza, porque en ese momento estaba amenazada, tenía temor de que le hiciera algo a mi madre, o a mis hermanos. Era un hombre muy violento”, comentó.

Según su confesión, desde los 9 años “fui cautiva de una violación que trajo consigo un vacío existencial, lo que a su vez me llevó al borde de la muerte en muchas ocasiones, le perdí el amor a la vida, le perdí el amor a mi misma”.

Gloria Estefan. La cantante Gloria Estefan también fue abusada. La cubana reveló que sufrió una agresión sexual por alguien cercano a su familia.

"Yo tenía nueve años cuando esto sucedió y fue alguien en el que mi madre confiaba. Él era parte de la familia, no familia inmediata, pero familia", comentó durante un capítulo de su podscast personal.

De acuerdo a sus explicaciones, el agresor "estaba en una posición poderosa porque mi mamá me puso en su escuela de música y él inmediatamente comenzó a decirle a ella que yo era muy talentosa y que necesitaba que me prestaran atención especial".





Chiquis Rivera. Mucho antes de iniciar su carrera como cantante, Chiquis Rivera, hija de la fallecida estrella mexicana Jenny Rivera, sufrió de varias agresiones sexuales.

La primogénita de la “Diva de la Banda”, sufrió abuso a manos de su padre José Trinidad cuando apenas tenía 8 años.

“Yo sabía que me dolía en ese momento cuando pasó eso, pero no sabía, estaba confundida y él me dijo que no dijera nada y por eso nunca dije nada porque a mí me daba miedo”, dijo la cantante durante una reciente entrevista para un programa de televisión mexicano.

Tras años de abuso, Chiquis admitió que aunque ha perdonado a su padre, quien cumple condena en prisión, aún sufre las secuelas de la violación.

Noelia. El revuelo inició cuando Noelia acusó a su padrastro de haberla violado, pero ni la artista ni sus hermanos le creyeron.

La cantante puertorriqueña Noelia ha denunciado los abusos a los que fue sometida en su infancia. Tras varios años de haber confesado que su padrastro Carlos Topy Mamery la violó, y en 2017 reveló que cuando era más niña un maestro también la ultrajó, así lo reveló en entrevista con Suelta la Sopa: “Lo que pasa es que a mí me pasó primero a los nueve años y no fue con él (su padrastro). A los nueve años un maestro de Educación Física me ultrajo”.



Mientras recordaba la forma en que su también manager Mamery la violentaba cuando era una niña, la cantante dio a conocer este nuevo abuso en su contra.

“Este señor (Carlos Mamery), que gracias a Dios ya no está aquí, desde el primer día que me conoció estaba haciendo cosas indebidas”, recordó Noelia.

Durante años se habló del triángulo controversial entre Noelia, su madre Yolandita Monge y el marido de esta, Topy Mamery, quien murió en diciembre de 2014.

Frida Sofía. La “influencer” e hija de la cantante Alejandra Guzmán, Frida Sofía, se sumó a esta lista de famosas que denunciaron haber sido abusadas sexualmente desde que tenía cinco años.

Este caso particular acaparó la atención debido a que el presunto abusador de la joven es precisamente su abuelo materno, Enrique Guzmán.

“Siempre fue muy abusivo. Mira me pongo a temblar porque tengo mucho que decir de eso. Fue un hombre muy asqueroso, un hombre muy abusivo, me daba miedo, siempre me daba miedo, me hizo cosas feas”, expresó Frida.

Además, aseguró que varias parejas de su madre, Alejandra Guzmán también abusaron de ella. “Y luego me empezó a pasar con todos los novios de mi mamá, bueno no los novios, sino con los que entraba al hotel”, y mencionó que perdió su virginidad cuando uno de esos hombres con los que se relacionaba Alejandra, la violó.

Yuri. La intérprete mexicana Yuri fue víctima de abuso sexual cuando apenas tenía 7 años. Fue en una entrevista televisiva en donde sin reservas habló de esta experiencia que le tocó vivir hace décadas.

Según contó, el agresor se acercó a ella preguntándole si quería un dulce. Ella rememoró que llevaba puesto un short cuando el hombre empezó a tocarle el busto sin su consentimiento.

La cantante, con 7 años en ese entonces, decidió contarle este episodio a su padre, quien tomó drásticas medidas con el agresor.

Carlos Santana. La leyenda de la guitarra reveló que durante su niñez fue abusado sexualmente. En el 2000, de acuerdo al medio mexicano ‘El Universal’, Carlos Santana contó que al recordar esa parte de su infancia se sintió muy avergonzado y apenado por la experiencia que vivió.

“Mi recompensa por librarme de esa carga fue crear ‘Supernatural’”, reveló el artista en su momento.

Sasha Sokol. La cantante mexicana Sasha Sokol sacudió las redes sociales al denunciar el pasado 8 de marzo haber sido víctima de una relación abusiva durante la adolescencia con el productor de Timbiriche, Luis de Llano, quien entonces tenía 39 años.

“Desde los 14 años quise creer que fui responsable de lo que pasó. Hoy comprendo que mi única responsabilidad fue guardar silencio”, publicó la artista.

Sokol formó parte de Timbiriche desde sus inicios a comienzos de la década de 1980 y ha participado en los reencuentros de la banda. “Yo soy”, “11:11”, “Tiempo amarillo” y “Por un amor” son algunos de sus álbumes solistas.

Oprah Winfrey. “A los 9, a los 10, a los 11 y a los 12 años, mi primo de 19 años me violó. Yo no sabía lo que era una violación”, relató con crudeza la presentadora afroamericana Oprah Winfrey al hablar por primera vez sobre las traumáticas experiencias que sufrió.

Fruto de una de estas violaciones la presentadora se quedó embarazada. Tras ser enviada a vivir con su padre, el bebé murió apenas a las dos semanas.

Madonna. La estrella de la música norteamericana reveló hace varios años que fue abusada en la ciudad de Nueva York cuando tenía 19 años.

“Me violaron en la azotea de un edificio mientras me amenazaban con un cuchillo”, reveló Madonna durante una entrevista concedida a una revista estadounidense.

Demi Moore. A finales del año pasado, la actriz Demi Moore declaró en una entrevista que había sido violada a los 15 años, por parte de un hombre que pagó 500 dólares a su madre, quien sufría de alcoholismo para abusar de la actriz.

La exesposa de Bruce Willis describió el episodio en su libro autobiográfico, Inside Out.

Demi Lovato. Hace unos dos años, Demi Lovato confesó que había sido víctima de abusos sexuales mientras actuaba para Disney. Lamentablemente, vivió este flagelo en dos ocasiones en su vida. Primero a sus 15 años y, más adelante, cuando tenía problemas de adicción, un narcotraficante se aprovechó de ella.

En esa segunda ocasión, también sufrió un derrame cerebral y un paro cardíaco ocasionado por una sobredosis con fentanilo. En el documental ‘Dancing with the Devil’, que se estrenó a finales de marzo del 2021, contó detalles de ambas experiencias.

Lady Gaga. Aunque mantuvo el secreto por años, en 2016 la cantante Lady Gaga confesó que fue violada por un hombre mayor cuando tenía tan solo 19 años.



La superestrella del pop habló en mayo de 2021 sobre el dolor duradero y el trauma de ser agredida sexualmente cuando era adolescente.

Reveló que sufrió un "brote psicótico total" años después de que su presunto violador la dejara embarazada.

La cantante ganadora del premio Grammy, cuyo nombre real es Stefani Germanotta, recordó su desgarradora experiencia en una emotiva aparición en el episodio de estreno de "The Me You Can't See", una serie documental co-creada por el príncipe Harry y Oprah Winfrey que tiene como objetivo abordar el estigma en torno a la salud mental.

Gaga habló entre lágrimas mientras relataba el momento en que un productor anónimo le exigió que se quitara la ropa antes de amenazar con quemar su música.

"Tenía 19 años y estaba trabajando en el negocio, y un productor me dijo: 'Quítate la ropa'", recordó.

"Le dije que no. Y me fui, y me dijeron que iban a quemar toda mi música. Y no se detuvieron. No dejaron de preguntarme, y luego me quedé paralizada y simplemente ... Ni siquiera lo recuerdo".