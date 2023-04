Karen Yapoort sobre rumores de embarazo: “Muchachos por el momento no”

Yerlendy Abad

La comunicadora Karen Yapoort dio frente a los rumores de embarazo que surgieron tras sus seguidores verla con unas “libritas de más” y el cabello sin tintar.

Yapoort confesó que solo ha aumentado de peso debido a los días que ha estado disfrutando de comida “bien sazonada” a bordo del yate que adquirió junto a su esposo y padre de sus dos hijos, el expelotero Edwin Encarnación.

“Señores, entonces yo no puedo dejar de teñirme tres días porque de una vez estoy embarazada, no puedo coger unas libritas de más que de una vez estoy embarazada. Les voy a decir la verdad: yo tengo alrededor de ocho o nueve días en el bote nuevo y es come y come”, expresó Yapoort en sus historias de Instagram.

Asimismo, la exreina de belleza también explicó que tiene como prioridad poner en marcha algunos proyectos de la mano con Encarnación, como el hotel que están a punto de inaugurar en La Romana, al Este del país, aunque no descarta una nueva visita de la cigüeña en el futuro.

“Muchachos por el momento no… tenemos proyectos personales. El Hilton Garden Inn abre ya mismo, hay que dedicarle tiempo y estos muchachos me tienen loca, no me dejan dormir, no me dejan ser”, aseguró.

Finalmente, Yapoort se mostró sorprendida de que atrevidos hayan dado por hecho su supuesto estado de gestación, tanto que la hizo cuestionar si debía o no realizarse una prueba.