Anne Perry, escritora policiaca con un pasado asesino, muere a los 84 años

AP

New York, Estados Unidos

Anne Perry, la exitosa novelista policíaca conocida por su serie de detectives de Thomas Pitt y William Monk y por su propio pasado asesino que inspiró la película “Heavenly Creatures”, murió a los 84 años.

Perry murió el lunes en Los Ángeles por complicaciones de un derrame cerebral y varios ataques al corazón, según su agente literario en Norteamérica, Donald Maass.

Perry publicó más de 100 libros, a menudo ambientados en la Inglaterra victoriana, con obras notables que incluyen las novelas "La muerte de un extraño", "Los jardines del palacio de Buckingham" y una programada para septiembre, "El traidor entre nosotros". Vendió millones de copias y recibió algunos de los máximos honores por escribir sobre crímenes, entre ellos un premio Edgar por el cuento "Heroes" y un premio Agatha por su trayectoria.

Pero otra historia, una de notoriedad duradera, vino de su propia vida.

Nacida como Juliet Hulme, era una nativa de Londres cuyo diagnóstico de tuberculosis llevó a su familia a buscar un clima más cálido y finalmente se estableció en Nueva Zelanda. En la escuela, formó una intensa amistad con su compañera de clase Pauline Parker. Pero a mediados de su adolescencia, en 1954, sus padres se estaban divorciando y le dijeron que se mudaría a Sudáfrica.

Las dos chicas estaban devastadas: en su desesperación, conspiraron contra la madre de Parker, Honore Parker, que se había negado a dejar que Pauline se uniera a Juliet en Sudáfrica. Las chicas conspiraron para ir de picnic con Honore, llegaron a un lugar aislado en un parque de Christchurch y la asesinaron, golpeándola repetidamente con una piedra.

Debido a que eran menores, las niñas se salvaron de la pena de muerte y, en cambio, cada una cumplió cinco años de prisión. Perry explicaría más tarde que se sentía obligada a ayudar a su amiga, a quien temía que pudiera quitarse la vida.

“Me amenazó con suicidarse si no la ayudaba”, dijo Perry a The Guardian en 2003. “Vomitaba después de cada comida y perdía peso todo el tiempo. Estoy seguro de que ahora era bulímica. Realmente creí que se quitaría la vida y no podía enfrentarlo”.

El director Peter Jackson, nativo de Nueva Zelanda, se basaría en el asesinato de "Heavenly Creatures", un estreno de 1994 protagonizado por Kate Winslet como Juliet y Melanie Lynskey como Pauline.

Perry más tarde llamaría a la prisión "lo mejor que le ha pasado", un momento para que confrontara y reconociera sus acciones. Se renombró a sí misma como Anne Perry, se mudó a Escocia, se unió a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y trabajó en varios trabajos, incluidas ventas minoristas y como asistente de vuelo, antes de cumplir un sueño de mucho tiempo y convertirse en una escritora publicada.

Su primera novela, "The Cater Street Hangman", salió a la luz en 1979 y dio a conocer el equipo de detectives de marido y mujer de Thomas y Charlotte Pitt.

Años más tarde, Perry comenzó sus libros de Monk con "The Face of a Stranger", protagonizada por el detective con problemas de memoria William Monk.

“Comencé la serie Monk para explorar un personaje diferente y más oscuro, y plantear preguntas sobre la responsabilidad, particularmente la de una persona por actos que no puede recordar”, escribió en su sitio web. “¿Qué parte de la identidad de una persona está ligada a la memoria? Todas nuestras reacciones, decisiones, etc. surgen de lo que sabemos, hemos experimentado. ¡Somos en muchos sentidos la suma de todo lo que hemos sido!”

Los sobrevivientes incluyen un hermano, Jonathan Hulme.