RTVD termina con éxito cobertura informativa en Semana Santa 2023

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Radio Televisión Dominicana (RTVD) desarrolló durante cuatro días consecutivos, en vivo, una histórica cobertura de lo acontecido en la Semana Santa 2023 como nunca antes se había visto en la televisión dominicana.



El operativo informativo denominado “Maratón Misión 360” se realizó desde el jueves 6 de abril hasta el domingo 9 de abril con 22 equipos de prensa y unidades móviles de última tecnología repartidas en todo el país.



Por primera vez en vivo los televidentes pudieron apreciar los diferentes carreteos que organizaron las autoridades en las principales autopistas y tuvieron la oportunidad de monitorear a través de la pantalla a las autoridades y a los ciudadanos que transitaban por esas vías.



Desde la popular playa de Boca Chica se estableció un centro de operaciones, en el que además de informaciones y orientaciones, junto al Centro de Operaciones de Emergencia se organizaron pasatiempos y presentaciones para las familias que acudieron allí.



Otra veintena de equipos de periodistas, camarógrafos y productores fueron enviados a diferentes provincias del país equipados con la más alta tecnología actual de transmisión en vivo.



En coordinación con los organismos castrenses, se usaron lanchas, helicópteros y drones para mirar desde los mares y los cielos del país el movimiento de personas y tener una visión completa de lo que ocurría en vivo y en directo.



Entre las novedades se vio la capacidad de RTVD de tener múltiples transmisiones simultáneas, en vivo, enlazadas por sus modernos equipos que permitía ir de un punto del país a otro con interacciones entre los reporteros y los conductores.



"Este ejercicio nos sirvió para crear una plataforma de lo que habrá de ser la televisión pública, orgullo de República Dominicana", expresó Iván Ruiz, director general de RTVD.



Por igual, añadió Ruiz, la cobertura permitió un monitoreo constante del trabajo de las autoridades, de los mismos vacacionistas y los conductores en carreteras, "que se sentían más comprometidos porque habían cámaras en vivo en todas las playas y en los lugares estratégicos, lo que hacía que ellos se sintieran observados y comprometidos a hacerlo mejor".



El director de RTVD ponderó que se trató de "una labor titánica con resultados favorables para el país".



Informaciones en directo, coberturas noticiosas en cada provincia dominicana, entrevistas, orientaciones, mensajes, reportajes, películas, actividades religiosas, conciertos, concursos y otros contenidos fueron parte de la programación a través de los canales 4 y 17, así como por las emisoras Dominicana FM, Quisqueya FM y Radio Santo Domingo AM, además de la página web rtvd.gob.do y sus redes sociales.



"Este equipo trabajó con pasión, fueron más allá de lo que se le indicó y eso es lo que marca la diferencia, hicimos algo nunca antes visto en la televisión dominicana y es un desafío muy grande porque no es solo tener los recursos, sino tener la voluntad de gente como ustedes que no descansaron ni un segundo", expresó Iván Ruiz.



RTVD también ofreció total apoyo en sus transmisiones al Centro de Operaciones de Emergencias (COE), que desplegó una jornada denominada “Conciencia por la Vida, Semana Santa 2023”.