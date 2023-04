Inheritance

Luis Beiro

La historia del cine sufre de thrillers que apabullan. Que debieron ser, pero no fueron. O se quedaron a medias. Este que hoy comentamos es uno de ellos. No me refiero a su historia (ya repetida una y otra vez) sino a su concepción cinematográfica. Lento, con final previsible y lleno de actuaciones zigzagueantes, la película parece realizada para entretener a un espectador emotivo que al siguiente día la olvida como si nunca la hubiera vista.

Su director apuntó a la inmediatez; prefirió una narrativa ambigua como tratando de evadir suspechas para sus protagonistas. Sin embargo no esmerarse en primeros planos. Tampoco logró enriquecer la puesta en escena con efectos visuales efectivo. Sus maquillajes entorpecen. Los diálogos no podían ser más cerebrales. Una escenografía falta de creatividad es delatora de un trabajo que pretende allanar el ejercicio visual. Torpezas en el empleo de una música no sutil terminan de completar el cuadro de irregularidades técnicas que impiden a esta obra sobrepasar el simple entretenimiento. A Stern le faltó una mirada fría a su producto; el toque de distinción para buscarle un trasfondo mucho más importante que la simple solución de un trauma devenido en tragedia.

Aunque no lo parezca, tiene méritos el filme, como los tienen libros de escritura irregular que incluyen temás de interés. Es cierto que ese trhiller actualiza la saga de crímenes entre familiares así como la culpabilidad de unos por acudir a la mentira para lograr una venganza. De pensarlo mejor y dedicarle un poco más de tiempo a su realización, la historia habría significado la renovación de un tema que siempre llama la atención.

Ficha técnica

País: Estados unidos.

Año: 2020.

Duración: 111 minutos.

Director: Vaughin Stern. Guion: Mathew Kennedy. Reparto: Lily Collins, Simon Pegg, Connie Nielsen, y Chase Crawford.

Sinopsis: Cuando el patriarca de una poderosa familia muere, su hija queda al frente de la estabilidad económica familiar. Antes de morir le ha confesado un terrible secreto, y la joven teme destruir tanto su vida