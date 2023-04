Tania Báez regresa a sus redes sociales: “El agua turbia siempre se aclara, dejándola en paz”

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

La comunicadora y coach Tania Báez regresó a sus redes sociales tras las críticas que generó su consejo de “nunca te vincules en una relación con alguien que esté por debajo de ti socialmente, profesionalmente, emocionalmente y financieramente”. Ahora, llegó con una nueva recomendación dirigida a los que se han encontrado en el ojo del huracan. Este miércoles, llegó con una nueva recomendación dirigida a los que se han encontrado en el ojo del huracán.

Partiendo de la historia del meditador y maestro espiritual budista Siddharta Gautama, quien envió a su discípulo Ananda a buscar agua a un rio durante una extensa caminata, pero el agua se había ensuciado por unos caballos que removieron el lodo del fondo, lo que imposibilitó tener agua para consumir hasta que el lodo regresó a su lugar y el agua volvió a estar limpia, Báez explicó que aprendió “que cuando los pensamientos se calman, el agua vuelve a estar clara”.

“Si yo hubiera entrado en la corriente, el agua se habría enturbiado nuevamente. Así que observarlo todo desde la serenidad. Observar con clama y el agua turbia siempre se aclara, dejándola en paz”, continuó.

Además del mar de comentarios de sus seguidores, las anteriores declaraciones de la presentadora de televisión también provocaron las reacciones de sus exesposos Francisco Jiménez y Carlos Alfredo Fatule.

A la indirecta de Tania muchos le pusieron nombre: Jiménez, quien no se quedó callado.

“He aprendido tantas cosas… que de verdad prefiero dejar en “ignorado”, todo aquello que no me aporte… que bueno que superar las cosas malas… no cargar en la espalda cosas que duelen... es la mejor forma de predicar con el ejemplo… increíble ver cómo gente “feliz” es capaz de continuar dañando al que solo decide vivir… bendiciones… es todo lo que le envío a todo aquel que me toma en cuenta… tanto para bien como para mal”, escribió Jiménez.

Horas más tarde del mensaje de Tania, quien fue su primer esposo y padre de sus dos hijas, Carlos Alfredo Fatule, también tuiteó un comentario que se interpreta es parte de esta telenovela real.

“Cualquiera dice la verdad pero no, yo soy un caballero”, fue el tuit de 10 palabras que cruzó como un misil los mares digitales y llegó a las aguas cercanas de Tania Báez.