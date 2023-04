La muerte perseguía a Andrés García y él hasta hablaba con ella: "Le pregunto ¿cómo será el encuentro?”

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo. RD

Varias veces la muerte pisaba los talones de Andrés García, pero él se le reía en la cara, no le tenia miedo y la enfrentaba con coraje. Sin embargo, desde hace un año él venía anunciando que su final estaba cerca en la Tierra, hasta que el martes 4 de abril se cumplió su triste pronóstico.

"A la muerte hay que verla a la cara para saber cómo va a ser la cosa. Estoy seguro de que hay otra vida", comentó el histrión de origen dominicano en octubre pasado.

Andrés García tenía muerte entre ceja y ceja. “Me voy rápido”, afirmó en una entrevista que seguía a las anteriores en las que veía cerca su despedida de este mundo.

“Siempre he sido echado para adelante, pero la verdad que ahorita ya, hablando la neta, yo creo que me voy rápido, porque ya son muchos meses de mucha diarrea, que te va debilitando, y cada vez comes poquito para no provocar la defecación. Y coma lo que coma, ahí vas a los diez minutos al baño. Estoy pensando que ésta es la buena, ya me va a tocar irme rápido”, expresó en agosto de 2022.

Fue en una entrevista con el programa "Al Rojo Vivo", de la cadena Telemundo, donde Andrés García se refirió a ese sentir relacionado a lo desconocido.

“Me estoy preparando porque es un proceso natural, no quiero caer en pánico de la muerte, estoy tratando de establecer una relación con la muerte (...) Yo percibo y hablo con ella (la muerte) casi todos los días. Le pregunto ¿cómo será el encuentro?”, destacó el actor en esas declaraciones.

En julio del 2022 preocupó a sus seguidores tras sufrir una caída que le provocó una herida en la cabeza, y lo anunció con el mensaje que “se acerca el final” de su vida.

Fue a través de su canal de YouTube que el actor dominicano compartió un video donde se le veía en la cama, débil y con una sutura en la cabeza.

“Con certeza les digo, siento que estoy cerca de mi final”, compartió el histrión entonces.

Mientras que el médico lo revisaba, García expresó: "Ojalá no estemos asistiendo a la última aparición de la última leyenda viva del cine mexicano, esperemos que salgamos gracias al doctor Chava, adelante de todo esto”.

A principios de 2022, el protagonista de “El cuerpo del deseo” fue hospitalizado en México, donde recibió dos unidades de sangre.

García "se desvaneció" con una muchacha de 21 años que lo sentó en sus piernas durante una visita en su casa en México. El resultado: el actor fue a parar al hospital por su culpa, según las conclusiones de la farándula mexicana. Y él se rió: "Dice la prensa que por eso terminé en el hospital, jaja".

Lo que es real es que desde 2022 él venia sufriendo una serie de achaques, sobre todo una cirrosis que le fue diagnosticada, que aunada a sus caídas y problemas en la espalda, lo tenían postrado en la casa de su esposa, Margarita Portillo, en Acapulco, estado de Guerrero, en México.

García no morirá. Su deseo es que se haga una bioserie sobre su vida y eso seguro se hará.