Shakira se despide de Barcelona, “la ciudad en la que aprendí que sin duda la amistad es más larga que el amor”

Shakira emprendió este domingo un nuevo viaje rumbo a Miami, donde residirá junto a sus dos hijos, Milan y Sasha. La cantante publicó en sus redes sociales unas palabras sobre Barcelona, la ciudad en la que vivió desde 2011, año en que dio a conocer su relación con el exfutbolista español Gerard Piqué.

“Me establecí en Barcelona para darle una estabilidad a mis hijos, la misma que ahora buscamos en otro rincón del mundo al lado de familia, amigos y el mar. Hoy iniciamos un nuevo capítulo en la búsqueda de su felicidad”, dice la primera parte del texto colgado por la colombiana.

En junio de 2021, Shakira compartió con sus seguidores que estaba tomando lecciones para mantener el equilibrio sobre la tabla de surfear. En Barcelona, Shakira aprendió de ese deporte que se convirtió en uno de sus pasatiempos, se volvió casi una experta y hoy agradeció “a todos los que surfearon junto a mi tantas olas allí en Barcelona, la ciudad en la que aprendí que sin duda la amistad es más larga que el amor”.

“Gracias a todos los que allí me animaron, secaron mis lágrimas, me inspiraron y me hicieron crecer. Gracias a mi público español que me ha arropado siempre con su cariño y lealtad. Para ustedes solo un hasta luego y como decía tantas veces mi padre, nos vemos en las curvas”, agregó.

La intérprete de “Monotonía” supuestamente se tomará unos días para disfrutar de Norteamérica y pasar Semana Santa divirtiéndose con los pequeños, quienes iniciarán las clases el próximo 11 de abril en un exclusivo centro educativo de la ciudad de Miami con una colegiatura de 33,046 dólares anuales, según informó La Verdad.

Shakira y Piqué firmaron un acuerdo en diciembre del año pasado para que la artista se quede a cargo de los menores en la casa que tiene desde hace unos años en la ciudad estadounidense y es donde su familia materna lleva viviendo los últimos años también.