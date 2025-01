Pastor Molina: “Detrás de cada mujer exitosa en los negocios y las empresas hay un hogar descuidado”

El pastor Ezequiel Molina declaró que detrás de cada mujer exitosa hay un hogar descuidado.

El religioso habló durante su discurso que tuvo como eje central las “Cisternas rotas”, un pasaje bíblico que hace referencia a una cisterna que no retiene agua o a una satisfacción momentánea en la vida.

“Oigan esto, dos noticias que salieron el mes pasado (diciembre 2024) y que la sociedad aplaude: Las mujeres representan el 53% de la fuerza laboral en República Dominicana y Las exportaciones lideradas por mujeres crecen un 27%”, expresó Molina.

Sin embargo, asoció estos logros con lo que él percibe como un descuido del hogar.

“En mi experiencia…, en mi conocimiento de más de 70 años porque tengo 80 de edad, ¿qué yo he visto? Y usted puede haber visto lo contrario a lo que yo he visto, pero yo he visto que detrás de cada mujer exitosa en los negocios y en las empresas lo más probable es que haya un hogar descuidado. No me tiren piedras, pero eso es así”, afirmó el religioso.

Los padres no tienen tiempo para los hijos, según Molina

Molina también criticó cómo las demandas sociales han alterado el modelo familiar tradicional.

“El modelo original ha cambiado para suplir demandas sociales”, afirmó, subrayando que la prioridad por el éxito laboral ha dejado a padres y madres sin tiempo para sus hijos, sus parejas, e incluso para ellos mismos.

“Los padres y las madres hoy no tienen tiempo para los hijos, no tienen tiempo para su pareja, no tienen tiempo a veces ni para su salud, porque están ganando dinero. Hoy hay muchos hogares, ¡no se asombre por esto!, que lo compone una persona o dos personas y dos mascotas, un perro y un gato, cero hijos”, comentó Molina, describiendo lo que considera una alarmante transformación en la estructura familiar.

Para el pastor, estas modificaciones en la dinámica familiar han provocado graves consecuencias sociales.

“Esa es la sociedad que hemos construido. ¿Cuál es el resultado? Depresión, suicidio, violencia, delincuencia, porque la gente está desesperada y pierde los controles porque ha alterado el patrón divino”, dictó.

Asimismo, criticó la crianza de los niños en estas circunstancias: “Cuando hay hijos, los hijos se crían solos o los educa el barrio. El barrio cría a los hijos porque papá y mamá no tienen tiempo”.