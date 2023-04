'Indiana Jones' se estrenará en Cannes con homenaje a Harrison Ford

JAKE COYLE | AP

Estados Unidos

Indiana Jones está entrando en la Riviera francesa.

“Indiana Jones and the Dial of Destiny”, la quinta película de la serie de aventuras de Harrison Ford, tendrá su estreno mundial en el Festival de Cine de Cannes el 18 de mayo, anunciaron los organizadores del festival el lunes. Cannes también rendirá un homenaje a Ford por su trayectoria.

El estreno de “Dial of Destiny”, dirigida por James Mangold, llega 15 años después del estreno de “Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull” de 2008 en el festival francés. “Dial of Destiny”, anunciado como el capítulo final de la franquicia, se estrenará en los cines de EE. UU. el 28 de junio.

“Dial of Destiny”, que se rumoreaba que se dirigía a Cannes, agrega un segundo estreno de megavatios al festival de este año, que comienza el 16 de mayo.

El viernes, Cannes anunció el estreno de la muy esperada "Killers of the Flower Moon" de Martin Scorsese, una adaptación para Apple TV+ del éxito de ventas de David Grann sobre una serie de asesinatos de la Nación Osage en la década de 1920 en Oklahoma. Su elenco incluye a Leonardo DiCaprio y Robert De Niro. El estreno de la película, programado para el 20 de mayo, marcará la primera película de Scorsese en Cannes desde "After Hours" en 1986.

La programación completa de Cannes se anunciará el 13 de abril.