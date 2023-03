"Merengue se escribe con P", teatro y otros shows para terminar marzo y comenzar abril

Yariel Ferreras

Santo Domingo, RD

Este fin de semana promete mucho, si de música, teatro y la pantalla grande se trata. Las opciones son variadas, perfectas para las diversas preferencias personales.

Desde películas hasta presentaciones en diferentes localidades del país, la agenda se encuentra perfecta para que tomes la decisión de acuerdo a tus gustos y disponibilidad.

"Merengue se escribe con P"

Será este viernes 31 de marzo cuando los intérpretes Pochy Familia y su Cocoband; Peña Suazo y su Banda Gorda; y Pablo Martínez, unirán fuerzas y dotes en este concierto donde el merengue será el protagonista.

El espectáculo se llevará a cabo en el Salón La Mancha del Hotel Barceló a partir de las 9:00 de la noche.

Hasta el abismo

Como parte de la segunda temporada de Teatro Banreservas, se presentará en la Sala Ravelo del Teatro Nacional la pieza teatral ‘Hasta el Abismo’.

“¿Qué ocurre cuando la vida pesa demasiado y quieres escapar de tu propio cuerpo?” es la incógnita principal que se desglosa en esta trama, la cual estará desde este viernes 31 y sábado 1 de abril a las 8:30 de la noche y el domingo 2 desde las 6:30 de la tarde.

La rebelión de las palabras

Igualmente, el Centro Cultural Banreservas llevará a escena la obra “La rebelión de las palabras”. La función será el sábado 1 y domingo 2 de abril a las 5:30 de la tarde.

Esta es una adaptación de la novela de Andrea Ferrari, puesta en marcha por Lorena Oliva, quien funge como directora y al mismo tiempo interpreta bajo la producción de Teatro Alternativo.

La trama transmitirá a través de la ironía y el humor la historia de una familia en la que sus integrantes se ven perjudicados por un mal relacionado con el lenguaje.

TuTú, el atuendo eterno

Con motivo al Mes Internacional de la Danza, la Dirección General de Bellas Artes (DGBA), anunció la primera temporada del Ballet Nacional Dominicano 2023, que será inaugurado con la temporada “TuTú, el atuendo eterno”.

A través de esta iniciativa, se proyectará la evolución de esta prenda, la cual ha permanecido durante épocas como el periodo romántico, moderno, contemporáneo y el clásico.

Bajo la dirección de Stephanie Bauger, será presentada en la Sala Manuel Rueda de Bellas Artes el sábado 1 de abril a las 8:30 de la noche y el domingo 2 a las 6:30 de la tarde de manera gratuita.

All of those voices

Desde el pasado 22 de marzo, se encuentra en los cines el documental ‘All of those voices’, un documental que brinda una visión más realista de la carrera musical del cantante británico, Louis Tomlinson, conocido por ser exintegrante de la boyband, One Direction.

Además de su trayectoria como artista, la cinta da a conocer datos sobre su vida personal que pocos conocen, además de mostrar cosas sobre sus inicios en la música y detalles de interés para sus fanáticos.

Calabozos y Dragones: Honor entre ladrones

Esta cinta llegó a los cines dominicanos el pasado 30 de marzo, con una trama que gira en torno a la aventura y la ficción.

Un ladrón en conjunto a un grupo de aventureros elaboran un plan para robar una reliquia.

El emblemático juego sale de la pantalla grande en un viaje lleno de acción y travesías en todas las salas de cine.