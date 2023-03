Celinés Toribio sobre consejo de Tania Báez: “No me importaría mantener a un hombre si yo sé que no se está aprovechando”

Yerlendy Abad

Santo Domingo, RD

La actriz Celinés Toribio aclaró su comentario sobre el consejo de Tania Báez de no vincularse con alguien inferior social, emocional y financieramente, diciendo que se refería a que es difícil encontrar a alguien al mismo nivel en todas esas áreas.

“Me jodí, me la pusiste difícil”, fue la oración que dejó confundidos a los seguidores de Toribio, a quien tildaron de doble moral, pues en otras ocasiones ha dicho que no le importaría mantener a su pareja en una crisis económica.

Asimismo, la también comunicadora negó que su novio “Mr. Big” sea portero de un banco, pero que no tiene problema con ningún tipo de trabajo y que el año pasado el hombre llevó más dinero que ella a la casa.

“A la misma vez es muy difícil encontrar un hombre que tenga esas cuatro o cinco etapas completadas y segura de él mismo”, expresó Toribio.

“En mi caso, lo que yo he traído a la mesa de mi pareja, él también lo ha traído a mi mesa de otra forma”, agregó.

Toribio entiende que "no importa la parte económica, que importa la parte intelectual, que importa la parte social", aunque cree que a Báez “le faltó, a lo mejor no le dio tiempo en el video, no generalizar”, pero en lo que sí está de acuerdo con la conferencista es en qué “el otro no es psicólogo ni psicóloga para estar curando”.

Por otro lado, Toribio habló de “la paz” que ha aportado a la vida de los “hombres millonarios” con los que ha mantenido una relación y con los que no tenía cómo competir.

La exconductora del desaparecido programa “Hola Gente” señaló el drenaje emocional, el agotamiento, el cansancio y la falta de energía creativa como consecuencias de ese exhausto trabajo por sostener una relación con alguien inferior. En ese sentido, Báez proporcionó un consejo para “no convertirte en una versión inferior a ti”.

“Recuerda que las parejas no son para salvarlas. Las parejas son para complementarse, para ayudarse a formar quizás el proyecto más importante: Una familia”, puntualizó.