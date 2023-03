Tania Báez da consejos sobre parejas, sus dos exesposos se asoman a la escena y Cheddy no se queda fuera

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo. RD

Tania Báez generó un avispero tras ofrecer consejos sobre cómo deben buscarse las parejas, y hasta sus dos exmaridos entraron en el escenario, en el que Cheddy García, como siempre, no se quedó fuera. Tampoco Wason Brazobán.

La comunicadora Tania Báez compartió una reflexión con sus seguidores en Instagram, donde mencionó que surgió a raíz “la más importante lección que sobre relaciones yo aprendí”.

Sus comentarios generaron un vendaval de señalamientos de usuarios de redes sociales y figuras como sus exesposos, Francis Jiménez y Carlos Alfredo, quienes, por separado, postearon sus reacciones.

A pesar de estar convencida de que podría ser criticada, la coach y mentora de speakers dijo a su comunidad, especialmente a las mujeres: “Nunca te vincules en una relación con alguien que esté por debajo de ti socialmente, profesionalmente, emocionalmente y financieramente”.

Báez, por su experiencia, está segura de que un hombre inferior a ella la puede atrasar mientras intenta subirlo a su nivel y rescatarlo “de su desastre”.

“Cuando tu pareja está por debajo de ti en todos esos escalafones, lo que tú instintivamente tratas de hacer es salvarlo, rescatarlo. ¿Y qué pasa contigo? Te vas a ese nivel para tratar de levantarlo. Es como un ancla que te lleva hasta el fondo”, explicó Báez.

La exconductora del desaparecido programa “Hola Gente” señaló el drenaje emocional, el agotamiento, el cansancio y la falta de energía creativa como consecuencias de ese exhausto trabajo por sostener una relación con alguien inferior.En ese sentido, Báez proporcionó un consejo para “no convertirte en una versión inferior a ti”.

“Recuerda que las parejas no son para salvarlas. Las parejas son para complementarse, para ayudarse a formar quizás el proyecto más importante: Una familia”, puntualizó.

Otras mujeres adultas del entretenimiento, como Cheddy García, Celines Toribio y Carmen Elena Manrique estuvieron de acuerdo con Báez.

Francis Jiménez responde

A la indirecta de Tania muchos le pusieron nombre: Francis Jiménez, su exesposo, quien no se quedó callado.

Después del consejo de su exesposa, Francisco Jiménez, quien imparte clases de karate y es ingeniero de profesión, respondió en sus redes sociales.

“He aprendido tantas cosas… que de verdad prefiero dejar en “ignorado”, todo aquello que no me aporte… que bueno que superar las cosas malas… no cargar en la espalda cosas que duelen... es la mejor forma de predicar con el ejemplo… increíble ver cómo gente “feliz” es capaz de continuar dañando al que solo decide vivir… bendiciones… es todo lo que le envío a todo aquel que me toma en cuenta… tanto para bien como para mal”, escribió Jiménez.

Báez anunció su divorcio de Jiménez el 10 de enero de 2022 y a sus 57 años se encuentra en un noviazgo con un hombre solo identificado como Gustavo G.

Respuesta de Carlos Alfredo

Horas más tarde del mensaje de Tania, quien fue su primer esposo, Carlos Alfredo Fatule, también tuiteó un comentario que se interpreta es parte de esta telenovela real.

“Cualquiera dice la verdad pero no, yo soy un caballero”, fue el tuit de 10 palabras que cruzó como un misil los mares digitales y llegó a las aguas cercanas de Tania Báez. Y aunque Carlos Alfredo Fatule no menciona por su nombre a su exesposa, éste lo publicó este lunes luego de que la exconductora de televisión aconsejara a través de Instagram a las mujeres a que “nunca te vincules en una relación con alguien que esté por debajo de ti”.

Carlos Alfredo y Tania Báez vivieron 18 años de matrimonio. Su boda, en 1986, fue todo un acontecimiento social.

Al año de casada ya era madre de su primera hija Stephanie Fatule, conocida artísticamente Techy Fatule. Cuatro años después en la ciudad de Miami nacía su segunda hija, Karla Fatule. Se divorciaron en 2004.

Experiencia de Cheddy García

Cheddy García, quien baila en todo, compartió el video de Tania Báez y agregó una experiencia personal: “Hubo una etapa de mi vida, en que me conformaba con personas que no estaban a mi nivel, ni hacían ningún esfuerzo por superarse, entonces cargaba yo solita con toda la carga, que debíamos compartir en equipo. Realmente terminaba drenada, y frustrada”.

La actriz sostuvo que “el equilibrio que pido para estar a mi nivel no se refiere solo a lo económico, hay hombres que pueden ganar menos que yo , pero su empeño y esfuerzo lo pueden llevar a subir peldaños”.

Sobre el tema abundó: "Me refiero a algo peor, y es cuando un hombre no aporta en ningún aspecto, ni siquiera con un diálogo inteligente, ni siquiera con afectos, con solidaridad, ni con respeto, entonces ¿qué buscaba yo ahí, tratando de salvar a alguien que tenía otro rumbo y un marcado interés por la apatía y el conformismo?.

En esta etapa de su vida, Cheddy sostuvo que "podrán decir que me he vuelto muy exigente y yo cambio esa palabra y les digo: no, en esta etapa tengo mucho amor propio, y no estoy por perder mi tiempo, con hombres que ni ellos se pueden salvar, menos lo voy a lograr yo!".

El cantautor y opinólogo Wason Brazobán también tiene su punto de vista: "Siempre lo he dicho . En ese sentido el hombre es más sensible que la mujer . Si el hombre quiere la mujer no importa si el es rico y la mujer es pobre, el hombre la muda y la hace su reina, pero si es una mujer la millonaria y el hombre el pobre es muy raro que la mujer lo mude y si lo hace lo hace a escondida, porque le da vergüenza . Si o no?".