Rosalía y Rauw Alejandro: 30 años de vida y de poca exposición pública de parejas

Reddación de entretenimiento

Santo Domingo RD

Rosalía y Rauw Alejandro viven la plenitud del amor. Aunque en las redes sociales se les ha visto muy emparejados, no todo su amorío ha sido enviado al internet.

En un inicio mantuvieron la relación en secreto y alejado de los reflectores, hasta que la prensa los atrapó y decidieron gritarlo a los cuatro vientos porque ambos se sentían muy seguros del rumbo de sus vidas.

Hasta el gran momento en el que salieron juntos en la alfombra roja de Los 40 Music Awards 2021 en España y tras el apasionado beso que se dieron cuando Rosalía, junto con Ibai Llanos, entregaron un premio.

Actualmente ambos tienen 30 años de edad, y se reafirmó que a pesar de estar durante sus etapas de plena juventud han sido discretos en la exposición pública de parejas, sin embargo, ese amor cada vez rompe más fronteras, dándose el lujo de triunfar por partida doble, en la música y en los caminos del corazón.

La primera unión de los caminos del amor a la música fue con tres canciones para sus fans, en un EP que Rosalía y Rauw Alejandro publicaron este viernes con el título de RR.

En menos de 10 minutos de música, la unión de la doble erre solo sirve para reafirmar sus estilos y satisfacer a los devotos, que ya están fibrilando en redes sociales con los últimos segundos del vídeo de Beso, cuando Rosalía muestra un anillo de boda en un vídeo grabado con un móvil.

Beso es la canción central del trío de temas, un reguetón meloso que convierte en música el vídeo de grabaciones caseras de la pareja dándose cariño. Besos, abrazos, risitas, risotadas, manitas, achuchones, carantoñas, miraditas: todo el repertorio completo.

Ahora, la plenitud de ese sentimiento que comparten sobrepasó las expectativas de sus seguidores con un anillo que acaba de sellar ese compromiso para jurarse amor eterno en una ceremonia matrimonial.

Recientemente la pareja apareció en una entrevista con el “streamer” Ibai Llanos, donde “La Motomami” confesó que se dio cuenta gradualmente que Rauw Alejandro era diferente.

“Los hombres que tenía a mi alrededor eran ‘emotionally unavailable’ (emocionalmente indisponibles)”, añadió la cantante. “Contigo (con Rauw) fue la primera vez que no sentí eso. Sentí que tú no tenías miedo de querer y ser querido. Madre mía que intensa me he puesto. Tú me sorprendiste, tardé un tiempo en bajar la guardia”, le confesó a Rauw, exponiendo que está muy enamorada del urbano.

Aunque relación salió a la luz en septiembre de 2021, llevan juntos tres años, desde principios de 2020, aunque para Rauw Alejandro hayan sido tan maravillosos que le parezcan "como diez", tal y como reveló al streamer del momento en nuestro país.

Además, bromeó sobre el carácter de su chica. "Rosalía es un poco intensa, es difícil. Me dijeron, cuidado con las españolas, que son problemáticas", añadió entre risas.