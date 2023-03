¿Quién es Alicia Ortega, la periodista que recibió el máximo galardón criollo?

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Alicia Ortega es una periodista originaria de Dallas, Texas, que se convirtió este 22 de marzo en la primera persona nacida fuera de República Dominicana y de padres extranjeros en ganar de un Gran Soberano.

De padre cubano y madre colombiana, pero viviendo en territorio dominicano desde hace más de dos décadas, además de que lleva 32 años de casada con el empresario oriundo de Haina y origen palestino Fernando A. Hasbún, con quien procreó a su hija Dominique F. Hasbún Ortega, de 23 años. Aunque también está Jessica Hasbún, la hija mayor de Fernando, pero que Alicia considera su hija.

Después de licenciarse en Telecomunicaciones, realizar una especialidad en Noticias y una subespecialidad en Noticia Internacional, se destacó en las cadenas estadounidenses NBC y Univisión.

Durante seis años, fue presentadora de un noticiero matutino en NBC. Mientras que en Univisión 23 fue reportera del programa “Miami WLTV – Breaking News”, a través del cual llegó a países como Cuba, República Dominicana, Haití, Panamá, Perú y Bahamas. Asimismo, sus reportajes la han hecho merecedora de dos Emmys, uno de ellos por contar la vida de Juan Bosch, “89 años de entrega”.

En República Dominicana, estuvo por cuatro años como periodista de investigación en CDN canal 37 y actualmente produce y conduce “El Informe”, uno de los dos programas líderes de investigación de la televisión dominicana.

“El Informe” también se ha transmitido por Antena 7, canal anteriormente conocido como Antena Latina, y hasta este momento, se transmite cada lunes a las 9 de la noche por Color Visión canal 9, bajo la sombrilla de la empresa de la que Ortega es vicepresidenta y su esposo es presidente, Grupo SIN, donde también producen el noticiero diario en tres tandas diferentes: Matutina, vespertina y nocturna.

La veterana comunicadora no solo ha ganado el Gran Soberano 2022 sino que, en múltiples ocasiones, se ha alzado con varios Premios Casandra, ahora Premios Soberano, en la categoría Especial de Televisión del Año en 1999, 2002 y 2005 por sus trabajos de “89 años de entrega”, “Pandilleros reclutas del crimen” y “Navegando la muerte”, respectivamente, y en 2004 por su espacio investigativo en la categoría Programa de Investigación

En Premios Soberano 2013, 2015 y 2022, ganó Programa de Investigación por “El Informe”.

La nacionalizada dominicana le dedicó la importante presea a su madre, “la que me ha enseñado que el amor todo lo puede” y “al viejito que tiene al lado que llevan 58 años de casados, cumplirán 59, me han enseñado el valor del trabajo y el valor de la honestidad y que juntos me han enseñado que el Señor lo puede todo”.

“Nunca me pensé estar en este escenario recibiendo el Gran Soberano”, expresó Ortega en su discurso.