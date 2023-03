¡El amor no tiene edad!, Tania Báez y otros 8 dominicanos flechados por Cupido durante la madurez

Nayeli Reyes

Santo Domingo. RD

Nunca es tarde para enamorarse. También en la madurez de la vida el amor puede retoñar. A sus 57 años, Tania Báez acaba de dar un ejemplo de nuevas ilusiones en asuntos del corazón. Como también lo han hecho Fefita la Grande, Mariasela Álvarez, Zoila Luna, Carlos Alfredo, Franklin Mirabal, Iván Ruiz, Alfonso Rodríguez y otras figuras dominicanas que después de llegar a sus etapas de madurez no han tenido reparo a la hora de darse una nueva oportunidad y caer feliz ante las flechas de Cupido.

Sin importar la cantidad de parejas anteriores, los engaños y desengaños e incluso el qué dirán, muchos famosos han profesado al mundo que se han vuelto a encontrar con “el sentimiento más lindo de todos”, pasando de las cuatro décadas de vida, viviendo los 50 o estando a pocos pasos de la edad de oro, los anhelados 60.

En ese camino mágico anda Tania Báez, quien se encuentra enamorada de un hombre “impresionantemente hermoso, noble, con alto nivel de valores familiares, un hombre que ha vivido grandes procesos, ha tenido que reinventarse y transformarse, y no ha perdido su nobleza”.

A poco más de dos años de su separación de Francis Jiménez, la veterana comunicadora ha declarado al mundo que tiene un nuevo novio (de nombre Gustavo G.). Según la presentadora de televisión de “Speakers”, Techy y Karla, sus dos hijas, cargan con la responsabilidad de que surgiera la relación amorosa en la que se encuentra envuelta, debido a sus vastos intentos para juntarla con Gustavo.

Su primer esposo, Carlos Alfredo (el padre de Techy y Karla), goza de sus vigorosos 62 años y una vida multifacética, como sus parejas.

El cantante, maestro de ceremonias, animador de radio y televisión también ha transitado en los pasos del amor. En 2006, dos años después de que se divorciara de Tania, se casó con la venezolana Yohanna Depool, con quien procreó dos hijos.

Diana Alcántara, de 26 años, es su compañía sentimental desde hace seis años. A esta arquitecta y diseñadora de interiores le lleva “sus añitos”, pero hace más de un año decidieron casarse porque entiende que es lo correcto y le gusta la estabilidad.

“El amor no tiene edad”, le dijo Carlos Alfredo en una entrevista hace un año en el programa “Énfasis” (Color Visión”, conducido por Iván Ruiz (55 años), quien también es otro varón que, al igual que el productor Alfonso Rodríguez (66 años), siguen esa tendencia de renovarse en el amor.

“Yo no puedo vivir solo y esa muchachita (Diana) cargó conmigo sabiendo que no podía chapiarme porque no tengo nada, pero humildemente decidimos hacer las cosas correctas”, aseguró Carlos Alfredo a Listín Diario en mayo de 2022.

En la entrevista televisiva en “Énfasis” dijo que le habló a la familia y le dijo: “Es verdad que yo puedo ser su papá, pero aquí estamos enamora´os”.

Fefita la Grande

La popular merenguera típica Fefita la Grande se comprometió en 2018 con su actual novio, Miguel Antonio Viñas (Miguelito), un empresario de 49 años de edad, que aparentemente ha sabido cómo hacerla feliz.

Josefa Cabrera, nombre real de La Vieja Fefa, recibió la propuesta durante la celebración de su cumpleaños número 75 (hace cuatro años), cuando Miguelito se arrodilló ante ella y le entregó un anillo mientras le cantaba la canción de Nicky Jam “Cásate conmigo”.

Aunque en 2021 Fefita jugó con sus seguidores bajo la pregunta: “¿Me caso en 2022?”. A la fecha, ella ya con sus 79 años, todavía se desconoce el día y la hora en la que caminará hacia el altar o planes de prontas nupcias en la mesa de la aclamada artista.

Franklin Mirabal

A sus 55 años de edad y una exitosa carrera en el periodismo deportivo dominicano, Franklin Mirabal, centra la atención de la farándula por sus relaciones amorosas, sobre todo con la comunicadora Dianabell Gómez y más reciente con la locutora Penny Báez.

La pareja Franklin-Dianabell se separó a mediados del 2019, tras un año de matrimonio… A finales de 2020, el cronista conoció a su ahora prometida, Penny Báez, con quien abrió un nuevo capítulo en el amor .

Según él, Báez se convirtió en su consejera personal y en mayo de 2021 la relación escaló y se comprometieron. Debieron posponer las nupcias seis meses recibiendo complicaciones en el camino que los llevaron a comprometerse nueva vez en este año y se encuentran próximos al altar.

Zoila Luna

Otra mujer que abrió las ventanas de su corazón fue Zoila Luna, que a sus 61 años sigue como una de las mujeres más bellas del país. Un segundo amor la mantuvo cautiva durante nueve años.

Sin embargo, en 2020 reveló que desde hacía aproximadamente 14 meses estaba separada de quien fuera su pareja, Carlos Jiménez (Charlie).

“Señores qué pasó con mi pareja? No tengo pareja hace 14 meses, no tengo pareja hace 14 meses. ¿Satisfechos? Satisfechos”, dijo la conductora de “Solo para mujeres”, que se transmite por Zol 106, ante una pregunta “insistente” en las redes sociales del actor Irving Alberti, quien tenía uno de los más activos “live” en Instagram, según los registros de Listín Diario.

Por igual, Mariasela Álvarez, después de una vida casada durante 26 con el empresario Alberto del Piano (procrearon cuatro hijos), y luego de varios años soltera, tuvo un intento en 2013, cuando ella tenía 55 años, al lado de Bobby Delgado. En marzo de 2016 la presentadora confirmó que el cantautor y ella se habían separado.

Otras comunicadoras como Nuria Piera, Jatnna Tavárez y Milagros Germán son de interés mediáticos en estos temas del amor, pero son menos recurrentes a exponerse ante los medios. Igualmente, la merenguera Milly Quezada ha esperado un nuevo amor sin que haya sido posible.