La Ópera de París nombra a su primer bailarín estrella negro, Guillaume Diop

EFE

París, Francia

El francés Guillaume Diop, de 23 años, ha sido nombrado bailarín estrella de la Ópera de París y ha hecho historia como el primer artista de raza negra que accede a esta categoría en la trayectoria de la prestigiosa institución francesa, cuya creación se remonta a 1669.

"El por qué lo he elegido no tiene que ver tanto con la diversidad, tiene que ver con su talento y con el hecho de que tiene 23 años. He estado trabajando con él para el ballet 'Giselle' y he visto el potencial que tiene, artístico, y cómo ha evolucionado en tan poco tiempo", explicó hoy a EFE el exbailarín español José Carlos Martínez, director de danza de la Ópera de París.

Para Martínez, que estrenó su cargo al frente de la compañía parisina en diciembre, Diop es una auténtica "promesa" y el futuro de la Ópera de París "pasa por bailarines como él".

"Sí que es verdad que además nuestra sociedad evoluciona, pero no creo que tenga mucho que ver con la Ópera de París, en el sentido de que esta siempre ha estado abierta a la diversidad", aclara Martínez, puntualizando que en la plantilla del ballet ha habido muchos integrantes racializados.

Y mientras que él esté al frente, asegura, "no se cierran las puertas a nadie, el que trabaje bien puede seguir subiendo en la jerarquía".

"Lo que pasa, en realidad, es que creo que haría falta más gente de color en la Escuela de la Ópera, porque el 80 por ciento de los bailarines que entran en la compañía vienen de allí (...) Ahí sí que llegamos a un aspecto de verdad social: hay mucha gente de color en Francia pero no piensan que ellos tienen sitio", expuso.

"Es una cuestión estructural de la sociedad y si hubiera más niñas y niños de color que llegaran a la Escuela, habría más que llegarían a la compañía. En Estados Unidos está todo mucho más integrado desde siempre, yo creo, y en todas las compañías de baile tienes gente de color", ejemplifica.

El nombramiento de Diop se anunció por sorpresa en Seúl, este sábado, sobre el escenario, al final de una representación de "Giselle". El propio Martínez se quedó un día más en Corea, en secreto, para dar la noticia.

"Me gusta que las nominaciones de estrellas sean sorpresa (...) Fue sorpresa total, ha vuelto hoy de Corea y sé que está súper contento y sus padres fueron a esperarlo al aeropuerto", comparte el exbailarin murciano.

Diop, en 2020 y en el contexto del movimiento Black Lives Matter, fue coautor del manifiesto "Sobre la cuestión racial en la Ópera", que criticaba algunas prácticas discriminatorias en la institución, respecto a la terminología y el atrezzo, por ejemplo.