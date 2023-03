Actores discapacitados brillan en comedia de baloncesto 'Champions'

AP

New York, Estados Unidos

La nueva comedia “Champions” está protagonizada por Woody Harrelson y Kaitlin Olson, pero los actores veteranos tienen una dura competencia por ser el centro de atención con algunos recién llegados carismáticos.

Harrelson interpreta a un entrenador de baloncesto universitario con mal genio que se enfrenta a la cárcel o al servicio comunitario por un mal comportamiento. Para evitar el castigo, se encuentra entrenando a un equipo de baloncesto de adultos jóvenes con discapacidad intelectual, quienes lo ayudan a redescubrir la alegría del juego.

El agente de Harrelson y otro productor querían hacer una nueva versión de la película original, llamada “Campeones”, el mayor éxito de taquilla de España en 2018, y pensaron que el actor y amante del baloncesto encajaría perfectamente. A Harrelson le encantó la historia y se inscribió como estrella y productor ejecutivo, y contrató a su viejo amigo Bobby Farrelly para que dirigiera.

El casting fue un desafío, ya que los productores querían que los atletas fueran interpretados por actores discapacitados, que también necesitaban habilidades para el baloncesto. Hicieron audiciones a cientos de personas antes de encontrar a las 10 personalidades destacadas que componen el equipo de baloncesto Friends.

Harrelson dice que no estaba seguro de qué esperar el primer día de rodaje. “Una vez que entré y conocí a todos y comenzamos, pensé, '¡Oh, esto va a ser muy divertido!' Y realmente lo fue”, dijo Harrelson a Associated Press. “Me enseñaron que pueden clavar las líneas, no hay problema. Pero también me enseñaron la gran fluidez de ser quienes son”.

Los 10 actores tienen diferentes desafíos intelectuales, pero muchos encontraron sus habilidades para la comedia en la pantalla.

“Todos aportaron algo tan único y diferente”, dijo Olson. “Y brillaron partes de sus personalidades reales, que es probablemente la razón por la que… consiguieron el papel en primer lugar. Hubo muchas... actuaciones maravillosas, pero también hay muchas cosas maravillosas simplemente siendo ellos mismos, y nos dio la oportunidad de jugar a partir de eso".

La película fue una oportunidad para que Harrelson colaborara nuevamente con Farrelly después de hacer la comedia de bolos "Kingpin" en 1996. El director dijo que cree que el público está más abierto a los actores discapacitados en la pantalla y a ver sus historias. Recordó haber hecho la película de 2005 "The Ringer" con su hermano, Pete Farrelly, donde Johnny Knoxville se infiltró en las Olimpiadas Especiales. Farrelly dijo que en ese entonces eligieron a actores sin discapacidades para papeles discapacitados.

“Nunca haríamos eso hoy en día, por lo que el mundo ha cambiado en ese sentido”, dijo Farrelly. “Jugamos eso mucho más amplio. Era... mucho más una especie de comedia tonta. Este de aquí, está ambientado en la realidad. Estas son todas personas muy reales. Antes no pensábamos nada al respecto. Era justo lo que la gente estaba haciendo. Dustin Hoffman interpretó a 'Rain Man', ¿sabes? Pero hoy en día creo que nos hemos dado cuenta de que los actores discapacitados tienen dificultades para conseguir papeles... así que los papeles que tienen en el mundo de Hollywood deberían ser para ellos".

Algunos de los actores que interpretan a los miembros del equipo de Friends asistieron al estreno de la película en Nueva York la semana pasada y para muchos fue su primera vez en una alfombra roja. James Day Keith, atleta olímpico especial de baloncesto, que interpreta a Benny en la película, dijo que le gusta dar un ejemplo positivo a otros actores discapacitados. “Me veo a mí mismo como un modelo a seguir porque ver lo que hice probablemente hará que quieran hacerlo ellos mismos porque no hay límite para el éxito”, dijo Keith.

Casey Metcalfe, quien interpreta a Marlon, dijo que espera que los actores discapacitados tengan un lugar en Hollywood en el futuro. “Cuantas más personas tengamos en esta industria que sean diversas, como yo... no solo racialmente diversas... sino neurodiversas. Creo que eso es exactamente lo que la industria necesita”, dijo Metcalfe.

Algunos de los actores, como Madison Tevlin, que interpreta a la única mujer del equipo, dijeron que aprender los movimientos de baloncesto fue más difícil que actuar.

"Soy muy natural ante la cámara cuando se trata de actuar, pero con el baloncesto, nunca jugué antes... así que el equipo me ayudó mucho".

Olson, quien les dio grandes abrazos a todos los Friends en el estreno, dijo que trabajar con ellos fue “realmente inspirador”.

“Aparecieron todos los días, al 100%. Están listos para trabajar, listos para hacer lo mejor que puedan, listos para recibir toda la información. Y fue realmente hermoso”, dijo Olson. “A veces trabajas con mucha gente que dice, 'esto es solo un trabajo y lo están haciendo'. Estos tipos estaban como, 'Estamos aquí. Estamos listos para ordeñar hasta la última gota”.

"Champions" está en los cines el viernes.