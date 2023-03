Muere Ricou Browning, actor de 'La criatura de la laguna negra'

AP

Ricou Browning, un hábil nadador mejor conocido por su papel bajo el agua como Gill Man en la película de monstruos en 3D en blanco y negro por excelencia de la década de 1950 "Creature from the Black Lagoon", murió, dijo su familia a varios medios de comunicación. Tenía 93.

Browning murió el 27 de febrero en su casa en Southwest Ranches, Florida.

Además de los papeles actorales, Browning también colaboró como guionista en la película de 1963 "Flipper" y en la popular serie de televisión del mismo nombre que siguió.

Le dijo al periódico Ocala Star Banner en 2013 que se le ocurrió la idea después de un viaje a Sudamérica para capturar delfines de agua dulce en el Amazonas.

"Un día, cuando llegué a casa, los niños estaban viendo 'Lassie' en la televisión y me di cuenta: '¿Por qué no hacer una película sobre un niño y un delfín?'", dijo al periódico.

Browning dirigió la comedia de 1973 “Salty”, sobre un león marino, y el drama de 1978 “Mr. No Legs”, sobre un ejecutor de la mafia que tiene doble amputación. También hizo trabajos de acrobacias en varias películas, incluido el papel del doble submarino de Jerry Lewis en la comedia de 1959 "Don't Give Up the Ship", según The New York Times.

Pero nada marcaría la carrera de Browning en Hollywood como nadar bajo el agua con un traje elaboradamente grotesco como Gill Man, un personaje que se mantendría en la tradición de las películas de terror junto a monstruos como King Kong y Godzilla. Browning hizo las escenas de natación en dos secuelas, "La venganza de la criatura" (1955) y "La criatura camina entre nosotros" (1956). Otros actores interpretaron a Gill Man en tierra.

Browning le dijo al Ocala Star Banner que podía contener la respiración durante minutos bajo el agua, lo que lo hacía especialmente hábil para nadar.

Fue descubierto cuando el director de la película visitó Silver Springs, donde Newt Perry, quien actuó como suplente del actor de "Tarzán" Johnny Weissmuller, estaba promocionando una de las primeras atracciones turísticas de Florida donde Browning consiguió un trabajo cuando era adolescente nadando en espectáculos acuáticos. .

Perry le pidió a Browning que llevara a los visitantes de Hollywood a Wakulla Springs, uno de los manantiales de agua dulce más grandes y profundos del mundo. Más tarde reclutaron a Browning para que apareciera en la película, que se filmó en parte en los manantiales.

Ricou Ren Browning nació el 16 de febrero de 1930 en Fort Pierce, Florida. Nadó en el equipo de natación de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos.

Los sobrevivientes incluyen a sus cuatro hijos, Ricou Browning Jr., Renee, Kelly y Kim; 10 nietos; y 11 bisnietos. Su esposa, Fran, murió en marzo de 2020. Su hijo Ricou Jr. es coordinador marino, actor y doble de riesgo como su padre, según The Hollywood Reporter.