Actrices y actores que han hecho autocrítica de sus decisiones profesionales

EFE

Reportajes

La lista de actrices y actores que echan la vista atrás y reconocen alguna película que les gustaría no haber hecho tiene un nuevo miembro. Jennifer Lawrence, protagonista de la saga “The Hunger Games”, ha dicho recientemente que debería haber escuchado el consejo de una amiga y no haber hecho “Passengers”, de 2016. Antes que ella, Viola Davis, George Clooney y Halle Berry, entre otros, han compartido, por motivos diversos, un sentimiento similar.

Lawrence ha estrenado recientemente un nuevo trabajo, “Causeway”, y en una entrevista con The New York Times habló sobre sus trabajos después de la saga que la hizo famosa. “¡Adele [cantante británica] me dijo que no la hiciera!”, dijo sobre “Passengers”, película que protagonizó junto a Chris Patt. “Ella dijo como: Tengo la sensación de que las películas sobre el espacio son las nuevas películas de vampiros. Debería haberla escuchado”, aseguró.

Después de “Passengers”, Lawrence firmó otros trabajos como “Mother!”, “Red Sparrow” y “Dark Phoenix”, que tuvieron una acogida poco entusiasta. Luego, se mantuvo lejos de los focos y los rodajes durante dos años. “No estaba sacando la calidad que debería tener”, dijo en 2021 a Vanity Fair. “Creo que todos se habían hartado de mí. Yo me había hartado de mí. Había llegado a un punto en el que no podía hacer nada bien. Si caminaba por una alfombra roja era como: ¿por qué no corrió?”.

Le reportó su primera nominación al Óscar, pero “The Help” (2011) no está entre las películas de las que Viola Davis se siente orgullosa. “¿He hecho papeles de los que me he arrepentido? Sí, y `The Help´ está en esa lista”, dijo en 2018. “Simplemente sentí que al final del día no era las voces de las criadas las que se escuchaban. Conozco a Aibileen. Conozco a Minny. Ellas son mi abuela. Son mi madre”, dijo.

Davis se sintió traicionada por la película. “No muchas narrativas están también comprometidas con nuestra humanidad. Están comprometidas con la idea de lo que significa ser negro, pero… atendiendo a la audiencia blanca”, dijo la actriz a Vanity Fair dos años después. “Salen de las salas y hablan de lo que significó. No les conmueve lo que éramos”, continuó. “No hay nadie que no se entretenga con ‘The Help’. Pero hay una parte de mí como que siente que me he traicionado a mí misma y a mi gente, porque estuve en una película que no estaba preparada [para decir la verdad completa]”.

“UNA HORRIBLE PELÍCULA”.

De entre todas las películas alrededor del personaje del hombre murciélago, “Batman & Robin” (1997) no ocupa un lugar entre las más destacadas del público. Y su protagonista, George Clooney, es de una opinión similar. “Fue realmente una mierda y yo estuve muy mal en ella”, dijo en una entrevista con Total Film en 2011. “Nunca pensé que ‘Batman & Robin’ fuese a ser una gran película”, dijo a Esquire. “Creí que era una gran oportunidad para mí. Y de repente estábamos rodando”.

No es el único al que se le atraganta una película de superhéroes. “Quiero dar las gracias a Warner Bros. por ponerme en un pedazo de mierda, horrible película. Era justo lo que necesitaba mi carrera. Estaba en lo más alto y luego ‘Catwoman’ me llevó a lo más bajo”, dijo Halle Berry al recoger un Razzie Award, premios satíricos a los peores trabajos en cine, por “Catwoman” (2004).

Berry pensó que el proyecto era una buena oportunidad para que una mujer negra encarnase a una superheroína, pero durante la producción la historia no le parecía muy correcta. “Recuerdo tener esa discusión: ¿Por qué Catwoman no puede salvar el mundo como Batman o Superman? ¿Por qué salva a mujeres de una crema facial que les destroza la cara?”, comentó Berry a Variety en 2020. “Pero yo solo era la actriz contratada. No era directora. No tenía mucha voz ni voto”.

Su personaje en las películas de vampiros “Twilight” lo hizo mundialmente famoso, pero Robert Pattinson parece no tenerle mucho aprecio. Ha dicho que es una historia rara, que había cosas que no tenían sentido, dejó entrever que, para él, al contrario que para los fans, no era una sensación agridulce que se acabase la saga… “Creo que soy una persona criticona y cínica que simplemente la odiaría sin pensarlo sin haber visto nada; creo que soy una mala persona”, dijo a Moviefone sobre si sería fan de la saga si no la hubiera protagonizado.

La película “Miami Vice”, que recogía el testigo de la serie televisiva de éxito de los ochenta, llegó a los cines en 2006 con Collin Farrel como Sonny Crockett, uno de los dos detectives del departamento de antivicio de la policía de Miami. “¿Miami Vice? No me gustó mucho”, dijo el actor irlandés según publicó el diario Irish Independent en 2010. “Me pareció que prevaleció el estilo sobre el contenido y acepto una buena parte de la responsabilidad”.