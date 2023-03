Liam Hemsworth podría demandar a Miley Cyrus por ‘Flowers’

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Medios internacionales han revelado que fuentes cercanas al actor Liam Hemsworth aseguran que este podría estar preparando una demanda por difamación contra la cantante Miley Cyrus por su tema ‘Flowers’, que supuestamente habría puesto en riesgo su participación en la serie ‘The Witcher’.

Aunque Cyrus no mencionó el nombre de su exesposo, los fanáticos señalan que las letras están dirigidas a él, ya que han identificado varias teorías, como que el videoclip de la canción fue grabado en la casa donde Hemsworth le habría sido infiel con hasta 14 mujeres distintas, además que fue lanzado el 13 de enero, día del cumpleaños de su ex, y el coro de la creación de la intérprete de Hanna Montana, que al parecer hace referencia a la melodía favorita de Hemsworth, ‘When I Was Your Man’ de Bruno Mars.

‘When I Was Your Man’ dice: “Espero que te compre flores, espero que te coja la mano, que te dé todas sus horas”.

Mientras que ‘Flowers’: “Empecé a llorar, pero luego me recordé que yo puedo comprarme flores, escribir mi nombre en la arena, hablar conmigo durante horas, decir cosas que no entiendes. Puedo llevarme a bailar y puedo sostener mi propia mano”.

‘Flowers’ superó a ‘BZRP Music Session #53’, canción en la que también Shakira lanza indirectas a su antigua pareja, Gerard Piqué.

Los artistas se separaron en 2019 luego de comenzar su relación en 2009, comprometerse en 2012 y casarse en 2018.

A solo días de anunciar su ruptura, Hemsworth fue captado besando a la actriz mexicana Eiza González.

Entre las mujeres con las que supuestamente Hemsworth le fue infiel a Cyrus, también mencionan a Jennifer Lawrence cuando ambos filmaban ‘Los juegos del hambre’.