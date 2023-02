Selena Gómez revela que sus medicamentos para el lupus la hicieron aumentar de peso

La artista estadounidense de origen latino Selena Gómez habló nuevamente sobre su cuerpo. Esta vez, tras las críticas que ha recibido, reveló el motivo de su aumento de peso.

A través de una transmisión en vivo de Tiktok, la actriz contó que los medicamentos que toma para enfrentar el lupus, la enfermedad autoinmunitaria que padece, y que según Mayo Clinic, provoca dolor articular, rigidez e hinchazón, le afectan a nivel corporal.

“Cuando los tomo, tiendo a retener muchos líquidos, y eso sucede constantemente y cuando dejo de tomarlos, pierdo peso”, explicó Selena.

“Tenemos días en los que podemos sentirnos como una mierda, pero preferiría estar saludable y cuidarme. Y mis medicamentos son importantes, y creo que son los que me ayudan”, agregó.

La ex chica Disney también dijo: “No soy una modelo, nunca lo seré. Creo que son increíbles, pero yo no soy nada de eso”. Esto, en respuesta al supuesto video de Hailey Bieber donde se burla de Selena.

En 2014, Selena fue diagnosticada con lupus. Además de exponer todos sus problemas de salud, como la bipolaridad, el lupus, su trasplante de riñón y las quimioterapias, en su documental 'Selena Gomez: My Mind and Me', en noviembre de 2022.

Selena Gomez goes live on TikTok to address comments about her body. She talks about her health, medication for lupus and how they affect her body. pic.twitter.com/JL3hIArShB