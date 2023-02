Brea Frank sale de Univisión: “Decidí cerrar este capítulo”

Yerlendy Abad

Santo Domingo, RD

El comunicador Brea Frank decidió no renovar contrato con Univisión tras casi cinco años siendo parte de esa cadena estadounidense de habla hispana, donde inició, en 2018, conduciendo el programa de radio “La Bella y El Duro” junto a Francisca a través de La X 96.3. El Ritmo de New York, además de “La Gozadera” por el mismo dial, del que ha estado ausente desde hace unos días.

Brea reveló a LISTíN DIARIO que estará enfocado en sus proyectos en República Dominicana. Entre ellos, su espacio “Universidad de la Calle (Uca)”, por el que había regresado de New York a su país natal en enero del año pasado, aunque aún sin dejar de lado sus compromisos con Univisión.

“Regresé en 2022 y Univisión me permitió venir a retomar mis proyectos comerciales y de radio. Un año después, se me imposibilita estar allá y darle el calor que necesita la cadena así como cosas que requieren de una presencialidad fuera de aquí que, por compromisos asumidos, se me dificulta dar el máximo, por lo que decidí cerrar este capítulo y en lo adelante, me enfocaré en los proyectos que estamos desarrollando aquí en el país, agradecido siempre de esta gran oportunidad y la maravillosa experiencia que me deja mi casa Univisión”, expresó el locutor.

Antes de estrenar “La Uca”, Brea confesó que le afectó estar alejado de su familia tras su salida de Telemicro y emprender su viaje a Estados Unidos.

“Estados Unidos es el mejor país para vivir, ganar dinero, pero hay cosas más importantes. El tema familiar tiene un peso sumamente impresionante”, explicó en ese entonces.