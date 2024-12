Hombre denuncia policías lo torturaron y le causaron quemaduras con descargas eléctricas

“Me hicieron hincarme con las esposas puestas, me pusieron una funda en la cabeza, comenzaron a darme golpes…”, es la descripción que realiza Félix Ángel Serrano ante el supuesto abuso policial en el que fue agredidopor agentes del orden en el destacamento del kilómetro 12 de Haina, en la provincia San Cristóbal.

De acuerdo con la denuncia, un capitán y un sargento le habrían producido descargas eléctricas tras arrestarle por la querella de sustraer más de cinco mil dólares, ofrecidos como “adelanto” de unos clientes en una cotización de puertas y ventanas, la cual sería comprobada como falsa en la fiscalía.

“Mientras más decía que no hice nada, más me golpeaban”, dijo el denunciante a reporteros del programa televisivo Objetivo 5, durante un resumen de noticias presentado por el periodista Geraldino González y transmitido en Telemicro.

Allí fue con una hoja médica de las atenciones que le fueron dadas en la sala de emergencias del Hospital Doctor Marcelino Vélez Santana, ubicado en la avenida Isabel Aguiar del sector Herrera, municipio Santo Domingo Oeste.

En esta se comprueba que el paciente masculino, de 32 años, presentó múltiples quemaduras de segundo grado en el tórax y abdomen, causadas por las supuestas descargas eléctricas producidas mientras estaba bajo custodia.

Además, acudió a urgencias con trauma en la muñeca izquierda y hematoma nasal, lo cual comprobaría los alegados maltratos ocasionados por miembros de la Policía Nacional.

“Me mantuve diciendo que no fui yo, que no había hecho nada. Me hicieron hincarme con las esposas puestas, me pusieron una funda en la cabeza, comenzaron a darme golpes e interrogarme, yo diciéndoles que no hice nada”, dijo Félix Ángel Serrano. “Mientras más decía que no hice nada, más me golpeaban”.

En el momento de este escrito no existe una declaración oficial que desmienta las acusaciones vertidas o, en su defecto, el anuncio de una investigación mediante la cual se esclarezca lo sucedido.