LeBron James vuelve a anotar 18 puntos en la victoria de los Lakers ante los Grizzlies

LeBron James regresó a los Lakers de Los Ángeles el domingo por la noche en una victoria por 116-10 sobre los Grizzlies de Memphis tras una pausa de dos partidos.

James está luchando contra una lesión en el pie izquierdo y estuvo alejado del equipo la mayor parte de la semana pasada por motivos personales.

James no jugó el domingo pasado contra Portland ni el viernes por la noche en Minnesota. Los Lakers anunciaron unos 45 minutos antes del inicio del partido contra Memphis que el estatus de James había sido actualizado de cuestionable a disponible.

James tuvo 18 puntos, ocho rebotes, ocho asistencias y cinco pérdidas de balón en 34 minutos.

"Me sentí bastante bien", dijo James. "Es muy raro a lo largo de la temporada que puedas aprovechar el calendario, y pude hacerlo la semana pasada".

Los Lakers describieron el tiempo que James estuvo fuera como una ausencia justificada, aunque también señalaron que ha estado lidiando con un dolor en el pie izquierdo. El entrenador de los Lakers, JJ Redick, reveló antes del partido con Memphis que él y el cuatro veces MVP de la NBA se reunieron el día del partido contra Portland para discutir su plan para un descanso.

"Cuando hablé con él a principios de esta semana, creo que dije algo en ese sentido, solo esperando que estuviera teniendo un buen reinicio mental y físico", dijo Redick en su disponibilidad previa al juego del domingo. "Dijo que se sentía así".

James es el jugador más veterano de la NBA y cumplirá 40 años el 30 de diciembre. Incluyendo los playoffs, ningún jugador en la historia de la liga ha aparecido en más juegos o ha jugado más minutos que James, quien está en su temporada número 22, empatando a Vince Carter en el récord de la NBA.

"Sentí mi pie, sentí mi cuerpo... Hice mi entrenamiento previo al juego ese domingo para el juego de Portland y decidí que probablemente era mejor si me tomaba ese día libre", dijo James. "Tuve la oportunidad de tomarme más días y poner mi mente, mi cuerpo y todo lo demás donde quería estar esta noche, y funcionó".

Redick indicó que podría apreciar si James sintiera la necesidad de unos días de descanso.

"Jugué 15 (años) y estaba emocional, mental y físicamente agotado, agotado", dijo Redick. "Puse todo lo que tenía en este juego. No me quedaba nada. Para tipos como él y (Chris Paul), los Tom Brady del mundo, los Roger Federer del mundo, es difícil comprender que se mantenga ese nivel de excelencia durante tanto tiempo debido al costo que eso supone para todos, no solo para el cuerpo".

James dijo que pasó la mayor parte de su tiempo fuera rehabilitando su pie y entrenando para mantenerse en forma para el juego.

"Fue una decisión muy fácil para mí, para el equipo y para mi entrenador poder aprovechar esos días, simplemente para todo", dijo James. "Fue genial".

James promedia 23 puntos, 9,1 asistencias y ocho rebotes esta temporada. También tiene siete triples-dobles, la segunda mayor cantidad en la NBA detrás de Nikola Jokic de Denver.