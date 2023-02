Karen Yapoort le exige más dinero a Edwin Encarnación

Yerlendy Abad

Santo Domingo, RD

“Conmigo no relaje, con mi cualto no relaje”, le dijo la comunicadora Karen Yapoort a su esposo, el ex jugador de Grandes Ligas Edwin Encarnación, tras haber recibido cien pesos dominicanos (menos de dos dólares) de su parte para pagar el peaje de La Romana, lo que resultó gracioso para la presentadora de televisión que exigió más dinero.

Yapoort grabó el momento y compartió el video con sus tres millones de seguidores en Instagram junto a un mensaje donde instó a las mujeres a no conformarse con la cantidad de dinero que su pareja le quiera dar para los gastos diarios.

“¿Dónde están las mujeres que se respetan y piden su dinero del día? Dígale a ese hombre que tiene al lado 'con mi dinero ¡no!'. Etiqueta aquí a ese que quiere relajar con ¡tu cualto!”, escribió en la publicación.

Mientras que Encarnación alegó que el peaje cuesta 60 pesos y que le quedan 40 pesos como devuelta, por lo que entiende que 100 pesos es suficiente, aunque se mostró dispuesto a darle $RD2, 000 para agradar a su esposa.

“Yo pido dinero en esta casa y como es para el peaje, miren lo que me dan. Miren, ¿ustedes creen que esto es posible? Miren eso”, expresó Yapoort en el clip que ha generado múltiples reacciones en solo 30 minutos, que en su mayoría han sido de risas entre los usuarios.

La exreina de belleza siempre ha bromeado con su austeridad a pesar de la fortuna del antiguo número 23 de Chicago White Sox.