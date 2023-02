Tim McCarver, receptor y locutor de Grandes Ligas, muere a los 81 años

HILLEL ITALIA | AP

New York, Estados Unidos

Tim McCarver, el receptor All-Star y locutor del Salón de la Fama que durante 60 años en el béisbol ganó dos títulos de la Serie Mundial con los Cardenales de San Luis y tuvo una larga trayectoria como uno de los jugadores más reconocidos e incisivos del país. y locuaces comentaristas de televisión, murió el jueves. Tenía 81 años.

La muerte de McCarver fue anunciada por el Salón de la Fama del béisbol, que dijo que murió el jueves por la mañana debido a un paro cardíaco en Memphis, Tennessee, donde estaba con su familia.

Entre los pocos jugadores que aparecieron en juegos de Grandes Ligas durante cuatro décadas, McCarver fue dos veces All Star y trabajó de cerca con dos futuros lanzadores del Salón de la Fama: el tempestuoso Bob Gibson, a quien McCarver atrapó para St. Louis en la década de 1960, y el introvertido Steve Carlton, cardenal compañero de McCarver en los 60 y compañero de equipo de los Filis de Filadelfia en los 70.

Cambió a la televisión poco después de retirarse en 1980 y convocó 24 Series Mundiales para ABC, CBS y Fox, un récord para un analista de béisbol en televisión.

“Creo que hay un puente natural entre ser un receptor y hablar sobre la visión del juego y la visión de los otros jugadores”, dijo McCarver al Salón en 2012, año en que recibió el Premio Ford C. Frick a la excelencia en radiodifusión. “Está traduciendo eso para los espectadores. Una de las cosas difíciles de la televisión es mantenerse contemporánea y mantenerla simple para los espectadores”.

McCarver se hizo más conocido entre las audiencias nacionales por su asociación de 18 años en Fox con Joe Buck, un hombre de jugada por jugada. McCarver se mudó a Fox en 1996 cuando comenzó a televisar béisbol y convocó su última Serie Mundial en 2013.

“Aprendí muy rápido que si estuvieras en su círculo íntimo, sería un feroz defensor tuyo y para ti”, dijo Buck el jueves. “Me enseñó a lidiar con las críticas porque él había sido criticado, toda su carrera televisiva. Y a veces era porque era un maestro del juego. Si algún jugador o entrenador no manejaba o jugaba de la manera que pensaba que se debía jugar el juego, lo hacía saber a una audiencia nacional. Siempre era el primero en llegar al clubhouse al día siguiente. Si esa persona tuviera algo que decirle, se comprometería y se mantendría firme, pero era justo.

“Me enseñó mucho sobre el juego, pero me enseñó tanto o más sobre cómo transmitir a nivel nacional”.

El comisionado Rob Manfred dijo en un comunicado que McCarver era “un compañero de equipo respetado y una de las voces más influyentes que ha conocido nuestro juego”. McCarver, quien en la década de 1960 fue uno de los primeros y destacados activistas sindicales, fue elogiado el jueves por el director ejecutivo de la Asociación de Jugadores de Béisbol de las Grandes Ligas, Tony Clark, por su "papel de liderazgo" en la formación del sindicato.

Seis pies de alto y de constitución sólida, McCarver era el hijo de un policía de Memphis, que se metió en más de unas pocas peleas mientras crecía, pero por lo demás jugaba béisbol y fútbol e imitaba a los locutores populares, en particular a Harry Caray de los Cardinals. Los Cardinals lo firmaron cuando aún estaba en la escuela secundaria por $ 75,000, una oferta generosa para ese momento; con solo 17 años cuando debutó con ellos en 1959 y con poco más de 20 años cuando se convirtió en el receptor titular.

McCarver asistió a escuelas segregadas en Memphis y con frecuencia habló de la educación que recibió como recién llegado a St. Louis. Sus compañeros de equipo incluían a Gibson y al jardinero Curt Flood, jugadores negros que no dudaron en confrontar o molestar a McCarver. Cuando McCarver usó lenguaje racista contra un niño negro que intentaba saltar una cerca durante el entrenamiento de primavera, Gibson recordaría "haber estado frente a McCarver". A McCarver le gustaba contar la historia de que bebió un refresco de naranja durante un día caluroso en los entrenamientos de primavera y Gibson le pidió un poco y luego se rió cuando McCarver se estremeció.

“Probablemente fue Gibby, más que cualquier otro hombre negro, quien me ayudó a superar cualquier prejuicio latente que pudiera haber tenido”, escribió McCarver en sus memorias de 1987 “Oh, Baby, I Love It!”

Pocos receptores fueron buenos bateadores durante los años 60, pero McCarver bateó para .270 o más durante cinco temporadas consecutivas y fue lo suficientemente rápido como para convertirse en el primero en su posición en liderar la liga en triples. Tuvo su mejor año en 1967 cuando bateó .295 con 14 jonrones, terminando segundo como Jugador Más Valioso de la Liga Nacional detrás de su compañero Orlando Cepeda cuando los Cardenales ganaron su segunda Serie Mundial en cuatro años.

McCarver conoció a Carlton cuando el zurdo era novato en 1965 “con una racha independiente más amplia que el Gran Cañón”, escribió McCarver más tarde. Inicialmente, los dos se enfrentaron, incluso discutieron en el montículo durante los juegos, pero se volvieron cercanos y se reunieron en la década de 1970 después de que ambos fueran cambiados a Filadelfia. McCarver se convirtió en el receptor designado de Carlton a pesar de que ciertamente tenía un brazo de lanzamiento por debajo del promedio y, en general, no se comparaba a la defensiva con el receptor habitual de los Phillies, Gold Glover Bob Boone.

“Detrás de cada lanzador exitoso, tiene que haber un receptor muy inteligente, y Tim McCarver es ese hombre”, dijo Carlton durante su discurso de inducción al Salón de la Fama en 1994. “Timmy me obligó a lanzar adentro. Al principio de mi carrera era reacio a lanzar adentro. Timmy tenía una manera de remediar esto. Solía ??colocarse detrás del bateador. Allí solo estaba el árbitro; No podía verlo (a McCarver), así que me vi obligado a lanzar adentro”.