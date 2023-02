Toxic Crow y otros famosos que salen a relucir en estafas piramidales

Yerlendy Abad

Santo Domingo. RD

Con los casos de estafa piramidal que han sido noticia en los últimos años, en los que un grupo de personas confían en empresas que prometen multiplicar su dinero de forma casi mágica sin hacer ningún esfuerzo ni siquiera para vender una botella de agua.

De Kakao Talk, Telexfree, Organo Gold, Money Free, Royals Club, 3.14 (Mantequilla) y demás hierbas aromáticas, varios famosos no se han escapado y se han dejado convencer de la idea de acumular dinero de manera fácil y rápida, tres palabras (dinero, fácil y rápido) que no deberían escribirse nunca en una misma oración si no es para dar una información sobre estafa.

Después de ser una especie de embajador de la plataforma Goarbit, e incluso, ofrecer charlas en Dubái, ahora Toxic Crow se limpia las manos como Poncio Pilato y dice solo es un simple inversor como cualquier otro, luego de que algunos miembros dejaran de recibir sus pagos o recibirlos con hasta cuatro meses de atraso, según han escrito en la cuenta oficial de Instagram de esa empresa piramidal.

Goarbit es una compañía de inversiones con marketing de multinivel fundada en Santo Domingo, República Dominicana, que promete multiplicar tus ingresos de manera casi inmediata desde la primera inversión en criptomonedas y el pago de un 10% por cada persona que inicies siguiendo tus mismos pasos.

Ante lo insinuado por la revista Semana de Colombia, “un campanazo de una posible estafa”, el cantante urbano dominicano confesó a través de una transmisión en vivo en sus redes sociales que “la salvación es individual” y que “yo metí 400 mil dólares y no estoy llorando”.

Toxic Crow motivó a sus seguidores a conformarse con sus pérdidas, pues “en los negocios, “así como usted gana, usted pierde”.

Además “La Máquina de Cotorra” envió un mensaje a los que le exigen su dinero, alegando que el esposo de La Insuperable los convenció a afiliarse a Goarbit utilizando u influencia como figura pública.

“Cuando usted quiera algo de Goarbit, usted le pregunta a los directivos de Goarbit, que yo soy inversionista igual que usted y deje de habla m*erda, que si yo lo mando a usted a tirarse del puente, usted no se tira”, manifestó.

El año pasado, Toxic Crow habló en varias oportunidades de las maravillas de Goarbit durante entrevistas en espacios como “Finanzas con Humor”, “Me gusta de noche”, “Alofoke Radio Show”, en el canal de YouTube de Luinny Corporán”, entre otros.

En una de las primeras “fallas técnicas” que experimentó esa plataforma, Toxic Crow instó hacer caso omiso a los comentarios.

“GoArbit vino para quedarse. No se lleven de los malos comentarios, que eso es mantenimiento, que ese es el problema que tenemos los seres humanos que queremos divulgar cosas que no van”, explicó.

Otro caso en RD

Robert Green, el vocalista de la agrupación de música cristiana Barak, fue una de las victimas del más reciente caso de estafa en el país.

Green confió en Jairo González, quien decía ser creyente y seguidor de Cristo, para invertir una gran suma de dinero en su empresa Harvest Group & Asociados, dedicada a la supuesta inversión en bolsa de valores y trading.

Recientemente, más de 50 personas depositaron una demanda contra González y medios locales aseguran que entre esa gente, se pueden contar 100 millones de pesos perdidos.

Extranjeros

El actor estadounidense Kevin Bacon fue una de las víctimas de la estafa más grande de Wall Street.

En 2008, Bacon y su pareja, Kyra Sedgwick, descubrieron que fueron engañados por Bernard Madoff, quien hizo una estafa de aproximadamente 64.8 mil millones de dólares y 40 mil 454 víctimas a través su empresa Bernard L. Madoff Investment Securities.

Bernad fue arrestado en 2008 y falleció en 2021 a los 82 años, mientras cumplía una condena de 150 años de prisión por lavado de dinero, fraude de valores y otros delitos graves.

Más casos

Las modelos argentinas Laurita Fernández y Zaira Nara y el humorista también argentino José María Listorti fueron citados, en abril del año pasado, por la justicia de ese país para fines investigativos por haber promocionado las empresas Vayo Business y Vayo Coin en sus redes sociales.

Vayo Business y Vayo Coin prometían ganancias de hasta 10% por inversiones en criptomonedas y utilizaban celebridades para atraer inversores.

El 4 de enero, El Economista informó que estas compañías fueron denunciadas por estafa de 4 millones de dólares.

¿Qué es una pirámide según Software del Sol?

Una estafa piramidal también conocida como esquema piramidal es un tipo de negocios en el cual los propios participantes deben hacerlo crecer a través de la creación de una red en la que captan a nuevos participantes con el objetivo de que los nuevos vayan produciendo beneficios para los participantes originales.

Y le agregamos: Sino te ofrece una gama de productos de manera física, tangible o de servicio, ¡aléjate!