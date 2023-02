Laila Taveras: “La niña de la Constitución” que llega ahora “Sola a los 40”

Yanibel Luna

Santo Domingo. RD

Laila Taveras vive unos de los mejores momentos en la vida del cine. La joven terminó de grabar su primer protagónico en la película ‘Sola a los 40’ bajo la dirección del cineasta Ángel Muñiz y que será transmitida este domingo 12 marzo por Color Visión, canal 9.

“He participado en muchas películas, recientemente terminé de grabar mi primer protagónico en el filme ‘Sola a los 40’ (hace el rol de Sofía) y esto es parte de lo que quiero y en lo que he ido trabajando”, contó a Listín Diario.

“Sola a los 40’s” es la primera película dominicana producida para la televisión y será estrenada el próximo domingo 12 de marzo, a las 9:00 de la noche. por Color Visión. La comedia romántica es una producción de “Películas Hechas a Mano”, en asociación con Estudios Quitasueño y Color Visión.

Los roles estelares también lo encarnan María Tavárez, Yván Jiménez, Denise Peña y Richard Douglas. Completan el elenco estelar Lumy Lizardo; Irving Alberti; Miguel Ángel Martínez; Erlyn Saúl; Patricia Muñoz, Luis del Valle y Greimy Menéndez.

Laila inició en el mundo de la actuación a los seis años, y saltó al reconocimiento público con su presentación en “Pequeños Grandes Talentos” del ‘Show del Mediodía’ (canal 9) en el 2017.

Desde hace unos meses es talento juvenil de Radio Televisión Dominicana (RTVD) para sus proyectos infantiles.

“La Niña de la Constitución”, como la nombran después de haber ganado ese reality, con el monólogo ‘Pido la palabra’, narró que no llegó a imaginar que iba a encontrar un refugio en el arte como lo ha logrado.

“Nunca pensé que con mi participación iba a tocar a tantos corazones y ver que la gente me reconocía en la calle, fue impactante para mí y todavía lo sigue siendo”, dijo aún impresionada.

La actriz expresó que se siente orgullosa de haber elegido la actuación como ese lugar seguro para ella. “Lo que escogí como profesión se ha convertido en algo que si no lo hago no me siento bien. Es mi felicidad”.

Laila señaló que es hermoso ver cómo “esa ventana” que Dios abrió para ella ha sido la causante de muchas cosas en su vida que no la cambiaría por nada.

Con 13 años de edad, cuenta que su carrera no solo se quedó en un concurso, sino que ha crecido en todos los aspectos.

“La niña del monólogo”, “La niña de la televisión o la Constitución” son algunos de los apodos que ha recibido en el trayecto de su corta carrera – dice – “a veces me causa risa, pero es que me hace feliz que me asocien con algo que me gusta y hago con mucho amor”.

“Monólogos”

La joven interpreta los monólogos ‘La Constitución’, escrito por Gabriel Guri y ‘Pido la palabra’ de Eliodoro Aillón Terán.

Sus discursos poéticos de corte social lo considera como parte de ella, y dice que no importa la cantidad de veces que pueda hacerlo, nunca se cansa, y cada vez que está frente a un público cambia el pensar que tiene alguna persona sobre la situación que está pasando en el país. Laila prosigue: “Me siento tan bien de hacerlo, porque no es solo una niña actuando en un escenario, sino una niña transmitiendo”.

Anhelos

Sus aspiraciones son seguir formándose en el mundo del arte y convertirse en un icono de República Dominicana.

“Quiero llevar el arte dominicano lejos, y que no solo sea ‘el país es muy lindo porque tiene paisajes muy bonitos, sino que su gente también es bonita, que tiene talento y un corazón precioso’. Y eso es lo quiero mostrar en cada esquina del mundo”.

Laila, quien cursa el tercero de secundaria, reconoce que su sueño es una tarea complicada, pero que con sus esfuerzos lo puede lograr.

Agradecida

La también presentadora en el proyecto infantil ‘Topi Tok’, de RTVD, canal 4, dijo estar agradecida de Dios, porque a través del talento que ha puesto en ella ha logrado llevar un mensaje a los demás. “Sea lo que sea que tú estás haciendo debe tener un propósito, un mensaje que es lo que tanta falta hace en la sociedad de hoy”, puntualizó.

La joven actriz dijo que su palabra favorita es “Gracias”, ya que siente rebosar de gratitud por todo lo que ha recibido.

“A veces uno solo agradece cuando le llegan cosas buenas, pero ¿por qué no agradecer cuando hay cosas que se van? Uno no mira al lado positivo a los momentos difíciles y agradecer justo en ese momento es donde ocurre la magia. Hay puertas que se cierran, pero son para abrirse otras más grandes”, reflexionó.