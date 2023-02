Chris Evans se comprometió con Alba Baptista y ya planean su boda

La estrella de "Capitán América", Chris Evans, y la actriz portuguesa Alba Baptista supuestamente planean casarse en una boda en la que gastarán mucho dinero después de comprometerse el mes pasado, de acuerdo a una información revelada por Radar Online.

Un amigo de Evans confesó que: “Chris ama la idea de la ceremonia, de la pompa y la circunstancia al decir adiós a su soltería”.

“Dijo que no quiere excluir a nadie de la lista de invitados. Incluso si llega a 500 personas, tiene suficiente dinero para pagar la cuenta”, agregó.

"Una mirada retrospectiva a 2022", escribió en un video compartido en su historia de Instagram el hombre vivo más sexy, según People, para confirmar su relación amorosa con la actriz portuguesa Baptista, a principio de enero.

Una fuente confesó a esa misma revista, en noviembre de 2022, que la pareja comenzó su noviazgo hace "más de un año y es serio". "Están enamorados y Chris nunca ha sido más feliz. Su familia y amigos la adoran".

En el clip, Baptista, de 25 años, y Evans, de 41 años, se muestran en un jugueteo de novios, en el que durante su convivencia se han sorprendido mutuamente en ocho momentos diferentes, haciendo referencia a un resumen de lo que vivieron juntos ese año. Además, en el mismo, se escuchaban llamarse con cariño.

“¡Lo sabía!”, dice Baptista, conocida por su papel en la serie Warrior Nun de Netflix, en el corte final en la que su novio intentó asustarla.

Aunque el protagonista "Lightyear" comenzó a seguir a Baptista en 2020, no fue hasta un año más tarde que ella hizo lo propio mientras ambos se encontraban trabajando en Europa.

En diciembre, por primera vez, fueron captados agarrados de manos en Central Park, en New York.

Chris Evans and girlfriend Alba Baptiste scare each other in hilarious set of videos. ?? pic.twitter.com/EVfGkUEwjT