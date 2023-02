Gilberto Santa Rosa y Yolandita Monge se unen para el videoclip del tema ”Si te cansaste de mí"

Redacción de Entretenimiento

San Juan, PR

Respeto y admiración es lo que a través de los años han demostrado sentir mutuamente Gilberto Santa Rosa y Yolandita Monge. Y, así lo han demostrado con su inesperado y potente junte en el tema “Si te cansaste de mí” que forma parte de la más reciente producción discográfica del Caballero de la Salsa, “Debut y segunda tanda: Deluxe”.

Ahora, en el estreno del video musical inédito de la canción, los intérpretes le compartirán a la fanaticada un íntimo momento de complicidad y creación que vivieron juntos al reunirse para unir sus voces en un estudio de grabación en San Juan, Puerto Rico. El vídeo no presentará la habitual forma de contar una historia a través de actores si no que, en modo behind the scenes, le permitirá al público disfrutar unas imágenes exclusivas del proceso de grabación del tema “Si te cansaste de mí”.

“Grabar este tema con la reina de la interpretación Yolandita Monge representa algo bien bonito para mí. El proceso de creación se dio bien orgánico porque ambos nos conocemos, queremos y respetamos muchísimo. El tema es precioso, una sorpresa para la fanaticada y que se haya podido capturar en este vídeo ese momento de grabación me parece genial, sé que la gente se lo va a disfrutar mucho”, explicó Gilberto Santa Rosa.

Por su parte, Yolandita Monge expresó “Estoy feliz de poder compartir en este tema con mi querido Gilberto Santa Rosa, la canción es hermosa y llena de sentimiento, pero lo mejor fue poder crearla juntos. Espero que la gente reciba el proyecto con mucho cariño y que se lo gocen, que la canten, la dediquen y la sientan. Que para eso hacemos música, para hacer florecer los sentimientos”, puntualizó.

Ambos artistas se encuentran trabajando en grandes proyectos de manera individual. Santa Rosa se prepara para sus ya esperados conciertos del amor en el próximo mes de febrero, y en marzo, cerrará con broche de oro su Camínalo Tour visitando grandes escenarios de Europa. Por su parte Yolandita, alista sus esfuerzos para un espectacular concierto en Orlando, Florida dónde le cantará a la diáspora sus más grandes éxitos.