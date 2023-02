Después de la revisión de la academia, Riseborough mantendrá la nominación al Oscar

AP

Nueva York

Después de una revisión de la campaña de premios del drama independiente “To Leslie”, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas dijo el martes que Andrea Riseborough no será despojada de su nominación al Oscar a la mejor actriz.

La campaña popular repleta de estrellas a favor de Riseborough provocó el escepticismo de algunos votantes de la academia y causó revuelo en Hollywood. El viernes, la academia anunció que examinaría si se infringió alguna regla. Poco antes de las nominaciones, Riseborough fue impulsada a la carrera después de que una gran cantidad de celebridades organizaran proyecciones de "To Leslie" y numerosos A-listers la promocionaran en las redes sociales.

Después de las apelaciones del director de “To Leslie”, Michael Morris y su esposa, la actriz Mary McCormack, Kate Winslet, Charlize Theron, Jennifer Aniston, Gwyneth Paltrow, Amy Adams y Courteney Cox organizaron proyecciones de la película. Riseborough, un actor británico bien considerado, fue catapultado inesperadamente a la carrera por la mejor actriz a pesar de la pequeña audiencia de "To Leslie" (alrededor de $27,000 en taquilla).

“La Academia ha determinado que la actividad en cuestión no llega al nivel de que la nominación de la película deba ser rescindida”, dijo Bill Kramer, director ejecutivo de la academia, en un comunicado. “Sin embargo, descubrimos las redes sociales y las tácticas de campaña de divulgación que causaron preocupación. Estas tácticas se están abordando directamente con las partes responsables”.

La academia ha rescindido las nominaciones por campañas que infringieron las normas anteriormente. Las proyecciones organizadas por celebridades son una característica habitual de la temporada de los Oscar, pero la forma en que se contacta a los votantes durante el período de votación de los Oscar está regulada. El martes, la academia sugirió que la campaña poco ortodoxa de Riseborough podría requerir ajustes a los estatutos.

“Dada esta revisión, es evidente que los componentes de las regulaciones deben aclararse para ayudar a crear un mejor marco para una campaña respetuosa, inclusiva e imparcial”, dijo Kramer. “Estos cambios se realizarán después de este ciclo de premios y se compartirán con nuestra membresía. La academia se esfuerza por crear un entorno en el que los votos se basen únicamente en los méritos artísticos y técnicos de las películas y los logros elegibles”.

Los críticos de la campaña de Riseborough dijeron que mostraba cómo un Rolodex profundo podría darle una ventaja a un candidato potencial. Las que quedaron fuera de la contienda a la mejor actriz fueron Viola Davis ("Woman King") y Danielle Deadwyler ("Till").

Junto a Riseborough, las nominadas son : Cate Blachett (“Tár”), Michelle Williams (“The Fabelmans”), Ana de Armas (“Blonde”) y Michelle Yeoh (“Everything Everywhere All at Once”).