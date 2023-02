Centro de belleza procede legalmente y se desliga de pelea entre Yailin y comentarista

Yerlendy Abad

Santo Domingo, RD

Después de pelea protagonizada por la exponente urbana Yailin la más viral y la comentarista de farándula Nelsy Feliz (Fogón Tv) el pasado 19 de enero, los administradores del centro de belleza Rivas Hair Center se pronunciaron este martes en un comunicado, donde se desligaron del incidente y aseguraron que “nuestro equipo de abogados ha sido apoderado”.

Aunque en la publicación no señalaron específicamente qué y quiénes motivaron su decisión, anteriormente respondieron preguntas de sus seguidores a través de historias de Instagram y confesaron que demandarían a Féliz por supuesta difamación luego de ésta insinuar que los propietarios del lugar se encuentran parcializados.

“Queremos ser enfáticos: estos hechos no se corresponden con los valores y prácticas, empresariales y personales, de Riva y menos del personal directivos y socios”.

Asimismo, aseguraron que los videos de seguridad fueron entregados a las autoridades pertinentes, además que en el momento de la pelea actuaron apegados al protocolo de la plaza comercial en la que se ubica el local.

“Nuestro personal tomó acción inmediata, separando a las involucradas y alertando al departamento de seguridad de la plaza comercial donde estamos ubicados”.

El pasado 20 de enero, la panelista de “El Show de Luinny” demandó a Yailin por agresión física.

La demandante contó a las autoridades que se encontraba en el centro de belleza Riva Hair Center, en Sambil, cuando Yailin llegó a ese lugar junto a Kimberly y dos mujeres más y luego de un acalorado intercambio de palabras, la dembowsera “me tiró el celular de ella en la cabeza”.

Asimismo, Feliz dijo que conociendo el estado de embarazo de Yailin, intentó “agarrarle las manos”, pero Kimberly “también me agrede, me dieron en la cara, la cabeza, me arrancaron las extensiones, en los brazos me dieron mucho, el cuello lo tengo inmovible, los golpes que me daban eran con los puños majao y me aruñaban”.

Días más tarde, circuló un certificado atribuido al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) con el supuestamente Yailin intenta probar que sí fue agredida durante altercado con Feliz, aunque en una entrevista, la conductora de radio negó que la cantante recibiera algún golpe de su parte.