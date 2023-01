Alá Jazá aclara sacerdote le dijo que quería darle una charla, una prédica y que había que cenar con él

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Tras la difusión en redes sociales de un video donde se ve al sacerdote Juan José Silva interrumpir una presentación del merenguero Alá Jazá, por las Fiestas Patronales de Peralvillo, en Monte Plata, el merenguero aclaró en el día de ayer, que el sacerdote le dijo que quería darle una charla, una prédica y que había que cenar con él.

Estas declaraciones las dio el cantante en el programa “Con los famosos” de Carlos Batista, que se transmite por Color Visión, indicando que es una persona “muy temerosa de Dios” y “que no entiende cómo ni por qué el sacerdote se dirigió hacia él de esa manera”.

De acuerdo a la versión que dio el intérprete de “Nadie se meta”, el párroco lo abordó justo cuando iba subiendo al escenario a cantar y le dijo “yo quiero darte una charla, una prédica y que hay que cenar con él”.

En ese sentido, alegó que la orquesta ya había concluido la introducción y era hora de cantar, pero le dijo al padre Silva que cuando el evento acabara hablaría con él.

“Ya la música lleva como 7 minutos, tenemos unos minutos para setear la orquesta y yo le dije que tranquilo, que ahora. Yo estoy pensando que el sube a tarima a hablarme tranquilo y decirme las reglas, que en este evento los bailarines no pueden bailar así… no nos dio tiempo de cantar ni bailar”, narró Alá Jazá al tiempo que indicó que él exploto ante la falta de respeto del padre y se fue junto a sus músicos.

Ala Jazá dijo que tampoco sabía que Silva era el sacerdote porque en ese momento no lucía con el atuendo característico de un religioso.

Además, negó que el sacerdote no tuviera la posibilidad de hablar con él.

“Pero hermano, ¿cómo que usted no puede hablar con Alá Jazá, si Alá Jazá está dos horas antes en los eventos?”, expresó.

Explicó que estaba en el lugar desde las 8:00 de la noche, ya que acostumbra a llegar puntual a los shows, y que el encuentro pudo haberse dado un poco antes.

"Yo estoy desde las 8:00 de la noche, dile al manager que tú quieres hablar con Alá Jazá, que está aquí. Pero tú no me puedes obligar a comer una comida que yo no quiero e ir donde los músicos diciéndole cuál es el cotice de ustedes? tú eres un sacerdote, tú tienes que respetar y poner el orden”, expresó.

Dijo que no se le podía obligar a comer ni tampoco a los músicos, si ellos no quieren.

“Si los músicos no quieren, yo no puedo obligarlos. Si yo no quiero hacer algo, no me obligue. Si él me habla como la gente... pero usted porque tenga el poder que tenga, usted no me puede comer a mí, esa es una falta de respeto”, expresó Alá Jazá.

El show en Monte Plata

El Sacerdote Juan José Silva irrumpió la tarima al merenguero Ala Jazá, cuando iba a cantar en las fiestas patronales del municipio Peralvillo, provincia Monte Plata, cuyo evento fue organizado por la iglesa.

“Si no habla conmigo, aquí no se presenta, carajo. ¿Usted está loco es?”, manifestó el sacerdote alterado y enfurecido, y siguió diciendo, “se lo he dicho de todas formas, amablemente al manager”.

Alá Jaza le respondió que “Dios te bendiga, papi” y se apeó del escenario con su orquesta.

“Pero el presidente de la República visita a uno, pero ¿y qué es?, ¿cuál es el aceite?, ¿cuál es el cotice?”, fue lo que le contesto el sacerdote, quien necesitaba explicar al artista las reglas del evento.