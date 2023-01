Nicky Jam: "Estoy orgulloso de mí, puedo cuidar a mi familia, le compré casa a cada uno y muestro a la gente que puede salir del hoyo más profundo”

Ynmaculada Cruz Hierro

Santo Domingo, RD

En República Dominicana Nicky Jam tiene raíces profundas. Su madre, Ysabel Caminero, es la principal. En la ciudad de Santiago de los Caballeros tiene otra. Y ahora busca un nuevo acercamiento al dembow con el tema “Toy a mil”.

El intérprete urbano es feliz cuando viaja a Santiago a estar con su progenitora y disfrutar del sancocho y el arroz y la habichuela que ella le cocina. Según sus palabras, son los momentos de mayor gloria para él.

El artista, padre de cuatro hijos, que en más de una ocasión ha hecho saber que recuperar el amor de su madre tiene más valor que cualquier premio Grammy, se ha enfocado en ayudar a los suyos. Gracias al éxito ha podido adquirir viviendas para toda su familia, en especial para su mamá, a quien le compró una casa en Santiago, adonde suele llegar con frecuencia.

Su actual etapa

En estos momentos vive una etapa plena de su vida personal y carrera artística: “Tengo una edad y una capacidad para tomar las cosas con más tranquilidad, disfrutar el mundo e ignorar lo tóxico, el amarillismo, disfrutar de la vida. Tengo seis canciones con más de un millón de vistas cada una. Estoy orgulloso de mí, puedo cuidar a mi familia, la saqué del barrio, le compré casa a cada uno de mi familia y mi historia de vida todos la conocen, en donde le muestro a la gente que puede salir del hoyo más profundo”.

Al platicar con periodista de LISTÍN DIARIO, a través de un zoom, el artista reveló que el dembow está rompiendo en el mundo, las estrellas de la música del momento han visto en el ritmo dominicano un estilo contagioso que encanta a los jóvenes, y Nicky quien está consciente de ello asegura que hay que estar en “la movida”, “hay que estar con lo que está pasando, el dembow está rompiendo y yo no me puedo quedar fuera”, así que no ha sido casualidad que su recién lanzado tema “Toy a mil” sea una especie de dembow.

Reveló que en principio el tema inició a desarrollarse como un reguetón, pero su productor Jorge Milliano, le sugiere llevarlo a dembow.

“Así que pensé en hacer algo de mi segunda patria, ustedes saben que mi mamá es de Santiago y soy parte de República Dominicana y me dije que sería un tema que tendría que ver con mi sangre también”.

Jam, quien hace unos cinco años grabó su primer dembow “Segueta” junto a El Alfa, se valió del exponente dominicano para que le ayudara con la canción.

“El Alfa es mi hermano y cuando hice esta canción se la envié a El Alfa y él le dio sus toques como hermano y fue muy importante, y le encantó la canción, algo que había hecho en el pasado con Playero. Toy a mil es una fusión de reguetón y dembow dominicano”, sostuvo.

A diferencia de “Ojos rojos” uno de sus últimos lanzamientos, con un estilo romántico, “Toy a mil” es mucho más crudo en cuanto a letras. Nicky entiende que el dembow es un ritmo que lleva a movimiento y según observa se escucha “raro” cantar letras bonitas encima de un dembow.

“Nunca he visto un tema romántico cantado en dembow, con el ritmo esas letras fluyeron, no quiere decir que el género me provocó a tener unas líricas más fuertes. Cuando empezamos a escribir y hacer música esas fueron las letras que fluyeron”, expresa.

Tema delicado

Para Nicky Jam es un tema delicado exponer su parecer sobre el por qué los exponentes dominicanos, creadores del dembow, no hayan trascendido a nivel mundial, si estos son los dueños del ritmo y del sabor, el artista no quiere quedar mal ni que sus colegas de República Dominicana les malinterpreten.

Pero es de los que creen que el problema con los intérpretes urbanos del país tiene que ver con la jerga que cantan en sus letras, que entiende debe ser más neutral y global. Extrajo como ejemplo a la dominicana Tokisha, a quien define con una jerga dominicana, pero más entendible en el mundo.

“Entonces, de pronto, tienen que tener en cuenta los demás colegas que le meten durísimo, que están rompiendo, pero pienso que están cantando para su barrio. Tienen que pensar que ya su música no es para su barrio sino para el mundo entero. Cuando tengan eso en cuenta, así mismo su música se va escuchar global”.

De igual manera también reconoció la pegada que ha tenido el dembow recientemente, solo por lo pegadizo del ritmo como “AIO” de Ángel Dior, que llegó a ser tema de fondo de un desfile de moda de Luis Vuitton.

“Es que el ritmo es tan pegajoso, que lo que dice la lírica importa poco, y por eso mis respeto a Ángel Dior, ha creado un ritmo sabroso, pegajoso, cuando vimos el desfile la canción le dio personalidad a los modelos”, sostuvo.

Nicky Jam resaltó el sabor de la música dominicana desde la década de los 80 con el merengue, pasando por la bachata y llegando a nuevo ritmo que está conquistando el mundo como el dembow, del que resaltó que las letras incomodan a muchas personas adultas, pero recordó que el mundo está más abierto a las líricas. “No estoy apoyando el mensaje negativo, solo estoy diciendo que muchas veces el ritmo es más que las letras”.

No se retira

El 2022 su compañero desde sus inicios, Daddy Yankee, se retiró de la vida artística. A Nicky más que afectarle, le causó mucha felicidad que un cantante de reguetón, que salió de abajo, haya podido lograr más de lo soñado en pocos años, y tener la seguridad económica para retirarse y disfrutar de la familia.

“Que un artista del género urbano pueda darse el lujo de decir ya yo he hecho todo en mi carrera, ya alcancé más allá de lo que se pueda alcanzar, y ahora tengo la dicha de decir que voy a descansar, a disfrutar con mi familia. Eso es una bendición para un artista urbano hacer eso”.

En cambio, Nicky Jam no se ve fuera de los escenarios, si estará bajando la intensidad al trabajo y a las giras.

El cantante de 41 años es uno de los máximos exponentes del reguetón puertorriqueño. Nacido en Massachusetts (Estados Unidos), de padre puertorriqueño y madre dominicana, Nick Rivera -su nombre real- abrió el camino del género hoy tan popular en la época de artistas como Daddy Yankee, Don Omar e Ivy Queen, con éxitos como “Travesuras” (2014), “Voy a beber” (2014) o “Hasta el amanecer” (2017).

Hoy asegura estar en el mejor momento de su vida, el público lo ha catalogado como una leyenda del reguetón, con mucha fama, pero sin la euforia que provoca la fama en las fanáticas, lo que le permite vivir con tranquilidad y disfrutar sin contratiempos.

“Ya no tengo esa fama cuando 2015 o 2016, si me piden tomar fotos acepto con gusto, pero esta fama me permite ir a un restaurante con mi familia, con mis amigos sin que mi fama dañe el momento”.

Negocios en Santiago

En Santiago, la tierra de su madre, a Nicky Jam también le gustaría incursionar en los negocios.

“Sería fenomenal poder ayudar con una línea de empleos como lo he hecho en Colombia y en Miami”, suspiró.

Este año Nicky inauguró una pastelería en Miami, La Industria Bakery & Café, y prevé abrir otra en Colombia. En el mes de marzo inicia su gira por América.

En República Dominicana se espera una presentación en el mes de mayo, aún por confirmar en el anfiteatro Altos de Chavón, en La Romana.

También espera cantar en la capital dominicano para un público más amplio.