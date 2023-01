Jeremy Renner fue atropellado por el quitanieves para salvar a su sobrino

EFE

Los Ángeles, EE.UU.

El actor y músico estadounidense Jeremy Renner fue arrastrado por su quitanieves al tratar de impedir que el vehículo atropellara a su sobrino y lo aplastara, según las investigaciones sobre este suceso a las que ha tenido acceso la CNN.



La estrella de Marvel, de 52 años, aseguró hace unos días que en ese accidente, que sufrió el pasado 1 de enero en Nevada con una máquina quitanieves, se fracturó más de 30 huesos.



Según el informe redactado por la Oficina del Sheriff del Condado de Washoe, donde ocurrió el accidente y al que ha tenido acceso la cadena de televisión estadounidense, Renner trataba de despejar de nieve en su rancho para que pudiera salir el vehículo que conducía su sobrino.



“El quitanieves (del tipo) Pistenbully comenzó a deslizarse, lo que provocó que el actor de "The Avengers" saliera del vehículo sin poner el freno de emergencia”, se lee en la conclusión del informe obtenido por CNN.



“Aunque el Pistenbully tuvo algunos problemas, según nuestra inspección mecánica, se cree que el freno de mano podría haber impedido que el Pistenbully avanzara", señala el informe.



Cuando el protagonista de Los Vengadores "intentó detener o desviar el recorrido del Pistenbully para evitar lesiones a (su sobrino), fue arrastrado por el vehículo y lo atropelló”.



Tras quedar atrapado, el sobrino pudo ayudar a Renner hasta que llegó ayuda, indica el informe. El actor fue trasladado en avión al hospital, donde permaneció durante más de dos semanas, se sometió a al menos dos cirugías y recibió tratamiento en la unidad de cuidados intensivos.



Aparte de haber protagonizado múltiples proyectos de la saga Marve, Renner ha actuado en numerosos éxitos comerciales y de crítica, incluidas dos películas de la serie "Misión: Imposible", y ha sido nominado a dos premios Oscar, incluyendo una candidatura de reparto por "The Town" y otra a mejor actor por su trabajo en "The Hurt Locker".